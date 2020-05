लंडन - कोरोनाच्या भयाची छाया जगावर पडली असतानाच बेरोजगारी आणि भूक या कारणांनी अस्वस्थ झालेल्या जनतेने रस्त्यावर उतरत आपला निषेध व्यक्त करण्यास सुरवात केली आहे. अनेक देशांत बेरोजगारीच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले असून सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार अमेरिका आणि युरोप खंडांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. युरोपातील काही देशांनी कर्मचारी कपात करण्याऐवजी वेतन कपात करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देश आणि स्थिती

अमेरिका - ३ कोटी : बेरोजगार भत्त्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या

१५ टक्के : पुढील तीन महिन्यांत बेरोजगारीत होणारी संभाव्य वाढ

असंघटीत कामगार आणि क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम जपान - १७.६ लाख : बेरोजगार लोकांची संख्या

इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत बेरोजगारीचे प्रमाण कमी

तरीही सध्या नव्या नोकऱ्या नाहीत

कर्ज मागणाऱ्यांची संख्या वाढली फ्रान्स - १० लाख : खाजगी क्षेत्रातील कामगारांना सरकारकडून आर्थिक मदत

दर दहा कंपन्यांमागे सहा कंपन्यांना सरकारी मदतीचा टेकू ब्रिटन - २० लाख : बेरोजगार भत्त्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या

६९.१ टक्के : बेरोजगारीत वाढ

सरकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी मोठी धडपड

हवाई वाहतूक क्षेत्रात आणखी नोकऱ्या जाण्याचा अंदाज जर्मनी - ३.७३ लाख : बेरोजगारांची संख्या

५.८ टक्के : बेरोजगारीचा दर

बेरोजगारीचा दर इतर युरोपीय देशांच्या तुलनेत कमी

खासगी क्षेत्रातील बहुसंख्य कामगारांना सरकारकडून अंशतः वेतन देऊन दिलासा कॅनडा - ७२ लाख : बेरोजगार भत्त्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या

१३ टक्के : बेरोजगारीचा दर इटली - २.६८ लाख : बेरोजगारांची संख्या

८.४ टक्के : बेरोजगारीचा दर

७५ अब्ज युरो : सरकारकडून कामगारांना मदत चिली - सरकारकडून नागरिकांना अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याने जनतेत नाराजी

लॉकडाउनचे नियम मोडून नागरिक रस्त्यांवर

बेरोजगारी वाढत असल्याने युवकांमध्ये संताप

सरकारी वाहने, पोलिसांवर दगडफेक

Web Title: In many countries the problem of unemployment has taken a turn for the worse