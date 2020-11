VIDEO - हॉलिवूड गायिकेचं मंत्रमुग्ध करणारं भजन गायन; दिल्या दिवाळीच्या स्पेशल शुभेच्छा

वॉशिंग्टन : भारतीय संस्कृतीविषयी एक आदराची आणि आपुलकीची भावना संपूर्ण जगात आहे. भारतात असणाऱ्या विविधतेविषयी लोक आश्चर्य व्यक्त करताना दिसतात. इथल्या संस्कृतीतील अनेक बाबी लोकांना भूरळ पाडताना दिसतात. आता अशीच एक भूरळ पाडणारी गोष्ट सध्या इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे.

हेही वाचा - भारत-चीन तणावाची चिंता; रशिया धावणार मित्राच्या मदतीला

सध्या इंटरनेटवर हिंदू भजनाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. तुम्ही म्हणाल यात काय विशेष? पण यात विशेष आहे. ते असं की एका अफ्रिकन-अमेरिकन असणाऱ्या हॉलिवूडच्या अभिनेत्री आणि गायिकेने हे भजन म्हटलंय. मॅरी मिलबेन असं या गायिकेचं नाव आहे. तिने ओम जय जगदिश हरे हे प्रसिद्ध भजन म्हटलं आहे.

So blessed to perform virtually for #Diwali2020 and can’t wait to share with you.#Diwali is a moment where the world gathers in celebration of new harvest, gratefulness for prosperity, and celebrating light over darkness through the beauty of lamps.

Stay tuned...11.12.20 pic.twitter.com/7DZkPDXBv0