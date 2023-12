Czech Republic Firing : विद्यापीठात बेछूट गोळीबारात १५ जणांचा मृत्यू, ३० जण जखमी; आधी वडिलांना मारलं अन्...

आधी वडिलांचा खून आणि नंतर...

पोलीस प्रमुख मार्टिन वोन्ड्रासेक यांनी गोळीबारानंतर प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, “ या घटनेत 15 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. वोन्ड्रासेक म्हणाले की, विद्यापीठात गोळीबार होण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचा शोध सुरू झाला होता, कारण त्याचे वडील प्रागच्या पश्चिमेकडील हॉस्टन येथील गावात मृत आढळले होते. (First murder of the father)