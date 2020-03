Photo : कोरोना चीनला 'लाभदायी'; नासाने केले फोटो शेअर!

वॉशिंग्टन : कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकाचा सर्वांत मोठा फटका बसलेला चीन या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसत आहे. कोरोनामुळे चीनमध्ये मोठ्या संख्येने बळी गेले असले तरी त्या देशासाठी हे संकट काही बाबतीत लाभदायी ठरताना दिसते आहे.

चीनवरील अवकाशातील प्रदूषणाच्या पातळीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय अवकाश संशोधन संस्था (नासा) आणि युरोपियन अवकाश संस्थेला (ईएसए) आढळून आले आहे. या संस्थांनी टिपलेल्या उपग्रह छायाचित्रांमधून ही बाब समोर आली आहे.

चीनमध्ये कोरोना व्हायरसमुळे आर्थिक मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्यामुळे प्रदूषणाच्या प्रमाणात मोठी घट झाल्याचे नासाने म्हटले आहे. नासाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की चीनमधील वातावरणात नायट्रोजन डाय-ऑक्साईड (एनओ-२) या विषारी वायूच्या प्रमाणात मोठी घट झाल्याचे दिसते आहे. वाहने, ऊर्जा प्रकल्प आणि औद्योगिक कारखान्यांमधून या विषारी वायूचे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन केले जाते. पृथ्वीवरील वातावरणातील प्रदूषणाच्या पातळीवर लक्ष ठेवणाऱ्या उपग्रहांनी टिपलेल्या छायाचित्रांमधून ही माहिती समोर आली आहे.

वाहतूक, कारखाने बंद

कोरोनाच्या उद्रेकानंतर चीनने जानेवारीपासून वुहान शहराकडे जाणारी आणि तेथून येणारी वाहनसेवा बंद केली आहे. वुहानमधील व्यापारी संस्था, उद्योगांचे कामकाजही थांबविण्यात आले आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी चीनकडून ही पावले उचलण्यात आली आहेत.

दोन उपग्रहांचा वापर

नासा आणि ईएसएकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारावर एनओ-२ या वायूचे प्रमाण दर्शविणारे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. चीनमधील काही शहरांच्या सीमा सील करण्यापूर्वी (१ ते २० जानेवारी) आणि सीमा सील केल्यानंतर (१० ते २५ जानेवारी)ची परिस्थिती दाखविणारे नकाशे तयार केले आहेत. ईएसएच्या ‘सेंटिनेल- ५’ या उपग्रहावरील ट्रोपोस्फेरिक मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट या उपकरणाने पाठविलेल्या माहितीचा वापर यासाठी करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नासाच्या ‘अॅरा’ उपग्रहावरील ओझोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंटने जमा केलेल्या माहितीचाही वापर करण्यात आला आहे.

Pollution monitoring satellites have detected significant decreases in nitrogen dioxide over China. There is evidence that the change is at least partly related to the economic slowdown following the outbreak of coronavirus. Learn more from @NASAEarth: https://t.co/2N9GB8hfnB

