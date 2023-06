वॉशिंग्टन डीसी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तीन दिवसीय अमेरिका दौरा नुकताच संपला. अमेरिकेनं देश म्हणून मोदींना अधिकृत निमंत्रण देत पाहुणे म्हणून बोलावलं होतं. PM मोदींनी अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर तिथल्या काँग्रेसमध्ये अर्थात संसेदत भारतातील लोकशाहीवर भरभरुन भाषणंही केलं.

पण मोदींच्या या भाषणावरुन त्यांना टीकेचा समानाही करावा लागतो आहे. मोदी अमेरिकेत असतानाच तिथं अनेक भारतीयांनी त्यांच्या भेटीला विरोध दर्शवला. त्यातच ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसबाहेर बिनधास्तपणे भाषण करत PM मोदींवर घणाघाती टीका केली. (Niranjan Takle slams on PM Modi in front of the White House in USA during Modi official visit to USA)

निरंजन टकले यांच्या या भाषणाची सुमारे सहा मिनिटांची व्हिडिओ क्लीप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. यामध्ये त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या दोघांवर सडकून टीका केली आहे. या दोघांनी भारतात कशा पद्धतीनं लोकशाहीची मुल्ये पायदळी तुडवलेत याचा त्यांनी उल्लेख केला.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hn1XTZc9zRv7BL8uk6dpVFyvsKbwtvrkm1zbqzYpZWmpFd8oWG5A4thKmT7NsE9il&id=100004749332542&mibextid=NnVzG8

टकले म्हणाले, "मी २५ वर्षांहून अधिक काळापासून भारतात शोध पत्रकारिता केली आहे. मी शेवटची शोधपत्रकारितेतील स्टोरी केली ती होती न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूबाबतची. सन २०१७ मधली ही सर्वात मोठी बातमी होती. यानंतर पत्रकार म्हणून माझं करियर संपलं.

यावरुन भारतात पत्रकार आणि पत्रकारितेची स्थिती काय आहे, हे तुमच्या लक्षात येईल. आज मी इथे आलो आहे कारण मी असं ऐकलं की, अमेरिकेनं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, स्वातंत्र्य तसेच धर्मनिरपेक्षता जपली आहे. पण याच अमेरिकेनं एका अशा व्यक्तीला निमंत्रित केलं आहे ज्यानं ही सर्व लोकशाही मुल्ये भारतात पायदळी तुडवली आहेत"

मोदी गुजरात दंगलींसाठी ओळखले जातात

"नरेंद्र मोदी भारतात गुजरातमधील २००२च्या दंगलींसाठी ओळखले जातात. सध्याच्या घडीला भारतातील मणिपूरमध्ये देखील गेल्या दीड महिन्यापासून दंगली सुरु आहेत. लोक मारले जात आहेत, विस्थापित होत आहेत. जातीय दंगे भडकवले जात आहेत. पण भारताच्या पंतप्रधानांनी यावर अद्याप एकही शब्द उच्चारलेला नाही.

आपण अशी उदाहरणं पाहिली आहेत की, जेव्हा सिनेकलाकारांचा अपघात होतो किंवा त्यांना सर्दी खोकला होतो तेव्हा मोदी याबद्दल ट्विट करतात. ही भारतातील स्थिती आहे. पण मी पत्रकार आहे त्यामुळं खरं सांगणं ही मी माझी जबाबदारी समजतो.

पण आता ही स्थिती आहे की, नरेंद्र मोदींनी गेल्या २३ वर्षात एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. त्यांना असं वाटतंच नाही की ते कुठल्याही गोष्टीला जबाबदार आहेत, वर ते म्हणताहेत की भारत सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. माझ्या पूर्वजांनी ज्या स्वातंत्र्यासाठी आणि लोकशाहीसाठी लढा दिला ती ही लोकशाही नाही"

अमित शहांवर हल्लाबोल

"त्याचप्रमाणे भारताचे सध्याचे गृहमंत्री असलेले अमित शहा हे मुख्य आरोपी असलेला खटला न्यायमुर्ती लोयांच्या कोर्टात सुरु होता. पण या न्यायाधिशांचा खून करण्यात आला. त्यानंतर हा खटला नव्या न्यायाधिशांच्यासमोर आला आणि त्यानंतर अमित शहांची या आरोपांतून मुक्तता झाली. सुमारे ३९० पानांच्या कॉल डेटा रेकॉर्डमधील एकही प्रत्यक्ष पुरावा न तपासता त्यांची सुटका झाली"

भारतातील लोकशाही मोडीत काढली

"त्यामुळं मोदी सरकार हे लोकशाहीविरोधी, धर्मनिरपेक्षताविरोधी असून त्यांनी विविधतेतील एकता मोडीत काढली आहे. हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान ही त्यांची घोषणा आहे. पण मला हे कळत नाहीए की माझ्या राज्यघटनेतील पहिलचं वाक्य आहे की, भारत हा संघराज्य आहे.

आपल्याला त्याचा आदर केला पाहिजे, पण पंतप्रधान मोदींकडून याचा आजिबात सन्मान केला जात नाही. यामुळं मला लाज वाटते की अशा व्यक्तीला अमेरिकेनं देश म्हणून निमंत्रित केलं. मी पुन्हा भारतात गेल्यानंतर माझ्यासोबत काय होईल मला माहिती नाही.

पण मी भारतात जाऊन लोकशाहीसाठी लढा देणार आहे. मला निर्भय लोकशाही वातावरणात माझ्या मुलांना पहायचं आहे त्यासाठी मी बलिदान द्यायला तयार आहे" अशा शब्दांत ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनी मोदी सरकारवर अमेरित जाऊन घणाघाती टीका केली.