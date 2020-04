'या' शहरात अंतिम संस्कारासाठी आता जागाच शिल्लक नाही

गुयास ( इक्वाडोर): जगभरात कोरोनाचे थैमान दिवसेंदिवस वाढतच चालले असून आता त्यामुळे मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कोरोनामुळे सर्वाधिक मृत्यू हे अमेरिकेत झाले आहेत. आणि आता मृतदेह पुरण्यासाठी सुद्धा अनेक प्रांतात जागाच शिल्लक नाही. जगभरात कोरोनाचा कहर वाढत चालला असून त्यामुळे मृत्यू होणाऱ्यांचे सुद्धा प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. इक्वाडोरमधील गुयास प्रदेशात कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात जास्त फटका बसलेला इक्वाडोर प्रदेशातील ग्वायाकील शहरात आता मृतदेहांवर अंतिम संस्कार करण्यासाठी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. आता या ठिकाणचे मृतदेह शेजारील गावात नेवून त्यांच्यावर अंतिम संस्कार केले जात आहेत. मृतदेह पुरण्यासाठी आता लाकडी पेट्यांचा प्रचंड तुटवडा या परिसरात असून आता पुठ्ठयापासून शवपेट्या तयार केल्या जात आहेत. अमेरिकी तेलाची घसरगुंडी कशामुळे? भारताला काय फायदा होणार? या शहरातील शवागार अधिकारी कैंटी मेजा यांनी एका वृत्तवाहिनीला माहिती देताना सांगितले की, त्यांना कारमध्ये, ऍम्ब्युलन्समध्ये, घराबाहेर आणि रस्त्यांवर सुद्धा मृतदेह सापडत आहेत. कारण लोकांना रुग्णालयात भरती करण्यासाठी आता रुग्णालयात जागाच शिल्लक राहिलेली नाही, त्यामुळे लोकांचा मृत्यू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरात कोरोनाच्या संक्रमणामुळे शवागारांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. शवागारात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग होण्याची प्रचंड भीती आहे. या शहरातील नागरिक रस्त्यांवर मृतदेह फेकत असल्याचे सुद्धा चित्र पाहायला मिळत आहे. ग्वायाकील शहरातील शवागारात काम करणारे कर्मचारी जॉर्ज वॅटेड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिलच्या पहिल्या 15 दिवसात 6703 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. नेहमीपेक्षा हा आकडा 5700 ने जास्त असल्याने प्रचंड ताण वाढला आहे. डॉ. कार्लोस मेविन यांनी सांगितल्यानुसार, मृतांपैकी सर्वच कोरोनाग्रस्त नाहीत. काहींचा मृत्यू हा ह्दयविकार, किडनीचे आजार, व इतर आजारांमुळे झाला आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा कमकुवत आरोग्य यंत्रणेवर ताण येऊन इतर आजारांवरील सर्व उपचार बंद केल्याने त्यामुळे सुद्धा मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. इक्वाडोरमध्ये सध्या काय आहे स्थिती: 1.75 कोटी लोकसंख्या असलेल्या इक्वाडोर देशामध्ये वैद्यकीय यंत्रणा कमकुवत आहे. यादेशातील ग्वायाकील हे शहर प्रामुख्याने कोरोनाचे केंद्रबिंदू ठरले असून या शहरात कोरोनाचा आकडा वाढतच चालला आहे. 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरातील मृत्यू सुद्धा वाढत चालले आहेत. इक्वाडोरमध्ये सध्या 10,398 पेक्षा अधिक कोरोना संक्रमित रुग्ण असून त्यातील 520 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. सध्या 8671 रुग्णांवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

