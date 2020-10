Nobel Prize 2020 : अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर

2020 चा अर्थशास्त्रातील नोबेल The Nobel Prize 2020 पुरस्काराची सोमवारी घोषणा करण्यात आली. पॉल आर. मिलग्रोम Paul R. Milgrom आणि रॉबर्ट बी. विल्सन Robert B. Wilson यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला. लिलाव सिद्धांतात सुधारणा आणि नवीन लिलाव स्वरुपांचा शोध यासाठी त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे. भारतीयांना कोरोना लसीचे दोन ते तीन डोस देणे गरजेचे यावर्षीचे विजेते पॉल आर. मिलग्रोम आणि रॉबर्ट बी. विल्सन यांनी लिलाव पद्धतीचा अभ्यास केला आहे. त्यांनी आपल्या प्रेरणेद्वारे नव्या लिलाल स्वरुपांचाही शोध लावला आहे. त्यामुळे ज्या वस्तू आणि सेवा पारंपरिक पद्धतीने विकणे कठीण आहे त्यांचाही लिलाव सोपा झाला आहे, असं रॉयल स्विडिश अकॅडेमी ऑफ सायन्सने Royal Swedish Academy of Sciences आपल्या प्रेस रिलिझमध्ये म्हटलं आहे. त्यांच्या शोधामुळे जगभरातील विक्रेते, ग्राहक आणि करदात्यांना फायदा झाला आहे, असंही यात म्हणण्यात आलं आहे. दरम्यान, 2019 मध्ये नोबेल पुरस्कार अमेरिकी-भारतीय अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी, इस्टर डफलो आणि मायकल क्रेमेर यांना संयुक्तपणे देण्यात आला होता. या तिघांनी जागतील दारिद्र्यासंबंधी अभ्यास केला होता.

