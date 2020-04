उत्तर कोरियाच्या किम जोंग उन यांची प्रकृती गंभीर

ह्यांगसान : उत्तर कोरियाचा हुकुमशाह किम जोंग-उन यांची प्रकृती सध्या गंभीर आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यावर एक शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडली आहे. किम जोंग उन यांची प्रकृती सध्या गंभीर असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली. एनडीटीव्ही या संकेतस्थळाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून किम जोंग उन यांची प्रकृती बिघडली होती. ते जास्त प्रमाणात धुम्रपान करत होते, तसंच त्यांना स्थुलतेचाही त्यांना त्रास असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर कार्डीओवॅस्क्यलरमुळे उपचार सुरू असल्याचंही सांगितले जात आहे. ११ एप्रिल रोजी किम जोंग उन हे अखेरचे सर्वांसमोर आले होते. त्यानंतर १५ एप्रिल रोजी आपल्या आजोबांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमातही ते सहभागी झाले नव्हते. आपल्या आजोबांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते सहभागी झाले नव्हते यावरून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. किम जोंग उन यांच्यावर ह्यांगसान येथील एका ठिकाणी उपाचर सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे. तसंच त्यांच्या ब्रेन डेड झाल्याच्या चर्चांववर अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तर उत्तर कोरियातून कोणतीही योग्य माहिती मिळणं अवघड असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

