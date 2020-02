Delhi Violence : दिल्लीतील हिंसाचारावरून इम्रान खान यांची मोदींवर टीका; म्हणाले...

इस्लामाबाद : ईशान्य दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून हिंसाचार सुरु होता. त्यावरून पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. पंतप्रधान मोदींनी गुजरातमध्ये जे काही केलं तेच दिल्लीतही दिसत आहे, असे ते म्हणाले.

राजधानी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. यामध्ये 41 जणांचा मृत्यू झाला तर 200 पेक्षा अधिकजण जखमी झाले. आंदोलकांकडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आले. यावर इम्रान खान यांनी थेट पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदींचा हिंदुत्त्वाचा अजेंडा 1930 च्या दशकात हिटलरने राबवलेल्या नाझीवादाप्रमाणेच आहे.

As I have stating repeatedly, Modi's Hindu Supremacist agenda is akin to the Nazi pogrom of Jews in the 1930s while the major powers appeased Hitler. Modi conducted pogrom against Muslims in Gujarat as CM & now we are seeing the same in New Delhi.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 28, 2020