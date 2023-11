नवी दिल्ली : G20च्या व्हर्च्युल समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डीपफेकच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आज झालेल्या या समिटमध्ये मोदींनी AI तंत्रज्ञानाचं स्वागत तर केलच पण याच्या वापरावर निर्बंध आणण्याचं आवाहनही जागतीक समुदयाला केलं आहे. (PM Modi presented the issue of deepfake to G20 virtual summit called to make global regulations for AI)

जागतीक समुदयाला केलं आवाहन

आज आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या युगात टेक्नॉलॉजीचा जबाबदारीनं वापर करणं गरजेचं आहे. संपूर्ण जगभरात AIच्या नकारात्मक वापरामुळं चिंतेत भर पडत आहे. याबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे की, AIच्या वैश्विक नियमावलीबाबत आपल्याला मिळून काम करायला हवं. डीपफेक समाजासाठी, व्यक्तीसाठी किती खतरनाक आहे याचं गांभीर्य समजून घेऊन आपल्याला पुढे जावं लागेल, असं मत यावेळी मोदींनी मांडलं. (Latest Marathi News)

पुढच्या महिन्यात भारतात होणार AI समिट

मोदी पुढे म्हणाले, "आमची इच्छा आहे की AI लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि ते समाजासाठी सुरक्षितही असलं पाहिजे. याच हेतूनं भारतात पुढच्या महिन्यात ग्लोबल AI समिट पार्टनरशीपचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मला विश्वास आहे तुम्ही सर्वजण यामध्ये सहभागी व्हाल" असं आवाहनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G20 च्या व्हर्च्युअल समिटमध्ये बोलताना केलं.