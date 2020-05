फुप्फुसातील मृत पेशींमुळे पॉझिटीव्हचा शिक्का

सोल - कोरोनातून बरे झाल्यानंतर पुन्हा पॉझिटीव्ह ठरणाऱ्या रुग्णांबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यानुसार पुन्हा संसर्ग होत नसून फुप्फुसाच्या पेशी मृत होण्याचे कारण असू शकते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दक्षिण कोरियातील आरोग्य अधिकाऱ्यांना एप्रिलमध्ये असे शंभरहून जास्त रुग्ण आढळले. तसा स्पष्ट उल्लेख न करता जागतिक आरोग्य संघटनेतर्फे ही माहिती देण्यात आली. वैद्यकीयदृष्ट्या बरे झालेल्या रुग्णांच्या फुप्फुसातून मृत पेशी बाहेर पडणे हे संसर्गाचे लक्षण मानणे चुकीचे ठरेल. ही त्यांच्या बरे होण्याची प्रक्रियाच आहे. संसर्गानंतर साधारण एका आठवड्यात किंवा लक्षणे सुरू झाल्यानंतर रुग्णाच्या शरीरात प्रतीपिंड (अँटीबॉडी) तयार होऊ लागतात. विषाणूचा नवा हल्ला परतावून लावण्यासाठी शरीर पुरेशी प्रतिकारशक्ती पद्धतशीर विकसित करते का किंवा ती उत्पन्न झाली तर किती काळ टिकते हे तज्ज्ञांना अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे बरे झाल्यानंतर पुन्हा संसर्ग होण्याची कारणे समजण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे. त्यासाठी अशा रुग्णांच्या नमुन्यांची पद्धतशीर संकलन करावे लागेल. त्यातून त्यांनी जीवंत विषाणूचा प्रतिकार कसा केला हे कळू शकेल. त्याचवेळी त्यांच्यामुळे इतरांना संसर्ग झाला का हे सुद्धा समजण्याची गरज आहे, कारण शरीरात जीवंत विषाणू आहे म्हणून हे रुग्ण इतरांना संसर्गास कारणीभूत ठरतातच असे मानण्याची गरज नाही.

