भारताचा कोरोना रुग्णांचा रिकव्हरी रेट जगात सर्वात चांगला : पंतप्रधान मोदी

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत मार्गदर्शन करत आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचं अस्थायी सदस्यत्व मिळाल्यानंतर मोदी पहिल्यांदाच या मंचावरून बोलणार आहेत. याआधी जानेवारी 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ECOSOC च्या 70 व्या वर्धापनदिनी भाषण भाषण दिलं होतं.

Today, the United Nations brings together 193 member countries. Along with its membership, the expectations from the organisation have also grown: PM Narendra Modi at the High-Level Segment of the UN Economic & Social Council (ECOSOC) Session, 2020, via video conference pic.twitter.com/fq3TjQ6u0w

