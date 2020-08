अयोध्येच्या राजकुमारीचं झालं होतं कोरियाचा राजा किम सुरोशी लग्न

अयोध्या - सध्या देशात राम मंदिराच्या भूमीपूजनाची चर्चा जोरात सुरू आहे. बुधवारी 5 ऑगस्टला पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत अयोध्येतील राम मंदिराचे भूमीपूजन होणार आहे. दरम्यान, दक्षिण कोरियाचे राजदूत शिन बोंग किल यांनी अयोध्येबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. अयोध्या आणि कोरियाचं खूप जुनं असं कनेक्शन आहे. कोरियाच्या एका प्राचीन पुस्तकाचा दाखला देत त्यांनी संबंध सांगितले आहेत. ते म्हणाले की, पुस्तकात लिहिल्यानुसार अयोध्येतील एका राजकुमारीने कोरियातील राजा किम सुरो याच्याशी लग्न केलं होतं. राजा किमचा मकबरा जिथं होता तिथं अयोध्येशी संबंधित अनेक कलाकृती आढळल्या आहेत. किम यांच्या वंशजांनी भारताला गेल्या काही वर्षांत भेटही दिली होती.

दोन हजार वर्षांपूर्वी इसवी सन 48 मध्ये अयोध्येची राणी सुरीरत्न कोरियाला गेली होती असं सांगितलं जातं. तिथं राजकुमार किम सुरो याच्याशी लग्न झाल्यानंतर तिचं नाम हवांग ओके असं ठेवण्यात आलं. राजकुमारी सुरीरत्नच्या कोरियापर्यंतच्या प्रवासाबाबतही एक अख्यायिका सांगितली जाते. जलमार्गाने जाताना सुरीरत्नने एक दगड अयोध्येतून नेला होता. नाव स्थिर रहावी यासाठी तो दगड घेतला होता असंही म्हटलं जातं. तो दगड पगोडामध्ये स्मृती म्हणून जपून ठेवण्यात आला आहे.

