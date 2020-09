रशियाच्या कोरोना लशीला यश; एकही दुष्परिणाम झाला नसल्याचा दावा

मॉस्को - कोरोनावर लशीसाठी जगभरातील अनेक देश संशोधन करत असताना सर्वात आधी रशियाने लस तयार केल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर रशियाची लस सुरक्षित नसल्याचा संशय अनेक देशांनी व्यक्त केला होता. अखेर रशियाची स्पुटनिक 5 ही लस अँटीबॉडी तयार करण्यासाठी प्रभावी ठरत असून कोरोना विरोधात लढण्यासाठी सक्षम असल्याचं समोर आलं आहे असा दावा संशोधकांकडून करण्यात आला आहे.

अॅलेक्झांडर गिन्टसबर्ग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्यांना कोरोनाची ही लस देण्यात आली त्या प्रत्येकामध्ये अँटीबॉडीज विकसित झाल्या आहे. विशेष म्हणजे यापैकी एकावरही दुष्परिणाम झाले नाहीत अंसही त्यांनी सांगितलं.

Have you heard about the Russian COVID-19 vaccine? Here is the paper, just published. Conclusion: encouraging, but small. Large phase III studies are ongoing and much needed. https://t.co/XeDPKa4b29

— richard horton (@richardhorton1) September 4, 2020