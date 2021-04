Video: हॉस्पिटलमध्ये आगीचा भडका; जिवाची पर्वा न करता डॉक्टरांनी केलं ऑपरेशन

आपण डॉक्टरांना देव मानतो. कारण, अनेकदा तेच माणसाला मृत्यूच्या दाढेतून परत आणतात. त्यामुळे डॉक्टरांना देवदूत म्हटल्यास ते चुकीचं ठरणार नाही. रशीयातही डॉक्टरांच्या या रुपाचं दर्शन झालं. रुग्णालय आगीमध्ये होरपळत असतानाही डॉक्टरांनी रुग्णावरील शस्त्रक्रिया पूर्ण केली. रशीयातील ब्लागोवेशचेंस्क या शहरांमध्ये ही घटना घडली आहे. डॉक्टरांच्या या कृतीचं जगभरातून कौतुक होत आहे.

रुग्णलायाच्या सर्वात वरच्या मजल्यावर अचानक आग लागली होती. याचवेळी डॉक्टरांचं एक पथक रुग्णाची ओपन हार्ट सर्जरी करत होती. आगीनं विक्राळ रुप धारण केल्यानंतरही डॉक्टरांनी आपलं कर्तव्य पार करत रुग्णाचा जीव वाचवला. ऑपरेशन अर्धवट सोडून पळ काढला असता तर रुग्णांचा मृत्यू झाला असता. प्रसंगावधान राखून डॉक्टरांनी रुग्णाचं ऑपरेशन करण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेचा व्हिडिओ Reuters या वृत्तसंस्थेनं आपल्या सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे.



हेही वाचा- 'होय! आम्ही वर्षभरापासून रस्त्यावरच, आमची पुन्हा तयारी'; फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना उत्तर

रशीयाच्या आपातकालीन मंत्रालयानं सांगितलं की, या भीषण आगीतून १२८ जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आलं. यामध्येही कोणतीही जिवीतहानी झाली नाही. आग लागलेलं हे रुग्णालय १०० वर्षांपूर्वीचं असून १९०७ मध्ये याची निर्मीती झाली होती. छत लाकडी असल्यामुळे आग लगेच पसरली. अग्निशामक दलानं दोन तासानंतर आगीवर नियमंत्रण मिळवलं.

पाहा व्हिडिओ

Russian doctors stayed behind in a burning, tsarist-era hospital in the country's Far East to complete open-heart surgery after a fire broke out on the roof while they were operating https://t.co/iGZf2xrGFR pic.twitter.com/sba27WquEM