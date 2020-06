न्यूयॉर्क - युद्ध, संघर्ष, छळ आणि इतर काही घटनांमुळे २०१९ च्या अखेरीपर्यंत जगभरात बळजबरीने विस्थापित व्हावे लागलेल्यांची एकूण संख्या आठ कोटीपर्यंत पोहोचली असल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थलांतर विभागाने दिली आहे. या विभागाने विस्थापितांची स्थिती दर्शविणारा त्याचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप विकसनशील देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसला असून, ही संख्या गेल्या दशकभरातच दुप्पट झाली आहे. विस्थापितांपैकी काही जण इतर देशांत आश्रय घेतला असून, अनेक जण आपल्याच देशात दुसरीकडे आश्रयाला गेले आहेत. युद्धजन्य अथवा अन्य परिस्थितीपासून दूर जाण्यासाठी विस्थापित झालेल्या या लोकांना दुसरीकडेही आपले आयुष्य सावरण्यात फारसे यश आलेले दिसत नाही. गेल्या वर्षीच्या अखेरीपर्यंत जगातील दर ९७ व्यक्तींमागे एक जण विस्थापित होता. विस्थापितांचे जिणे खडतर

कोरोनाचा कहर सुरू असताना बिकट परिस्थितीमध्ये राहणारे विस्थापित त्याला सहज बळी पडत आहेत. तग धरून राहण्यासाठी अनेक जण आश्रय घेतलेल्या ठिकाणी पडेल ते काम करत आहेत. बांगलादेशमधील छावण्यांपासून ते ब्रिटनमधील रुग्णालयांपर्यंत अनेक विस्थापित नर्स, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, शिक्षकाचे काम कौशल्यानुसार करत आहेत. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

