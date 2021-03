जहाजाने अडविला सुएझ कालव्यामधील व्यापार

दुबई - जगातील सर्वांत मोठ्या मालवाहतूक जहाजांपैकी एक असलेले ‘एम व्ही एव्हरग्रीन’ हे जहाज जगप्रसिद्ध सुवेझ कालव्यात सरकून तिरके झाल्याने या कालव्यातून होणारी वाहतूक ठप्प झाली आहे. हा जगातील अत्यंत महत्त्वाचा जलवाहतूक मार्ग असल्याने या समस्येमुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ‘एव्हरग्रीन’ हे पनामा देशाचे मालवाहतूक जहाजातून आशिया आणि युरोपदरम्यान सामानाची ने-आण केली जाते. हे जहाज तिरके होऊन अत्यंत अरुंद असलेल्या कालव्याच्या किनाऱ्यावर फसून बसले. जहाज तिरके होण्याचे कारण अद्याप समजलेले नाही. मात्र, या जहाजाने लाल समुद्रातून सुएझ कालव्यात प्रवेश करताच जोरदार वाऱ्यांमुळे ते सरकले. जहाजातून एकही कंटेनर खाली पडला नसला तरी जहाज रुतून बसले असल्याचे या जहाजाचे संचालन करणाऱ्या एव्हरग्रीन मरीन या तैवानमधील कंपनीने सांगितले. इजिप्तच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली तरी एका अधिकाऱ्यानेही वाऱ्यांमुळेच ही घटना घडल्याचे सांगितले. जहाज कालव्यात शिरले त्यावेळी ५० किमी प्रतितास या वेगाने वहात होते. जहाजाचे अथवा त्यावरील कर्मचाऱ्यांनाही काही त्रास झाला नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप हा कालवा अत्यंत अरुंद असल्याने पूर्ण मार्ग अडवून फसलेल्या या जहाजामुळे इतर अनेक जहाजे अडकून पडली आहेत. एव्हर ग्रीन हे जहाज ४०० मीटर लांब असून ५९ मीटर रुंद आहे. या जहाजावर सध्या २० हजार कंटेनर आहेत. जहाजाचे वजन दोन लाख २० हजार टन आहे. जहाज रुतल्याच्या ठिकाणी वेगाने वाळू उपसा करून मार्ग मोठा करण्याचे काम सुरु आहे. जहाज थोडे बाजूला करण्यात यश आले असून लवकरच वाहतूक सुरु होईल, असा विश्‍वास इजिप्तच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सुएझ कालव्याविषयी...

सुमारे दहा वर्षे खोदकाम करत तयार केलेल्या सुएझ कालव्यामधून १८६९ पासून जलवाहतूक सुरु आहे. पाश्‍चिमात्य देशांना तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर मालाचा या कालव्यातून पुरवठा होता. जगातील एकूण सागरी व्यापारापैकी १० व्यापार याच कालव्यातून होतो. इजिप्तला सर्वाधिक परकी चलन सुएझ कालव्यामार्फत मिळते. २०१५ मध्ये इजिप्त सरकारने कालव्याचा विस्तार केल्याने मोठी जहाजेही यातून जाऊ लागली.

