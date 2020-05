ट्रम्प प्रशासनाला फेडरल न्यायालयाने लावला चाप; काय आहे प्रकरण

बिलींग्ज, माँटेना - जीवाश्म इंधन उद्योगाला चालना देण्यासाठी कंबर कसलेल्या ट्रम्प प्रशासनाच्या महत्त्वाकांक्षी, मात्र वादग्रस्त धोरणाला फेडरल न्यायालयाने चाप लावला आहे. सार्वजनिक जमिनीतील नैसर्गिक स्त्रोत उध्वस्त करण्याचा आणि पर्यावरण रक्षणात अपयश आल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला. पर्यावरणाशी संबंधित बारापेक्षा जास्त खटल्यांचा असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेने आढावा घेतला. इंधन, वायुनिर्मितीसाठी जागा भाडेतत्त्वावर घेण्याचे करार व कोळसा खाणी व इंधनवहन करणाऱ्या वाहिन्यांचे देशभरातील जाळे याबाबतचे हे खटले होते. पश्चिमेकडील प्रांतांमधील हजारो एकर जमिनी भाड्याने घेण्याचा करार रद्द करण्याचा अभुतपूर्व निर्णयही झाला, जो ट्रम्प यांच्या विरोधात गेला. यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निर्णय देणारे काही न्यायाधीश डेमोक्रॅटीक हा विरोधी पक्ष सत्तेत असताना नियुक्त झाले, तर रिपब्लीकन पक्षाच्या राजवटीतील काही न्यायाधीशांनीही ट्रम्प यांच्या विरोधात निर्णय दिले आहेत. ट्रम्प प्रशासन घेत असलेले अनेक निर्णय बेकायदा असल्याचे वादातीत आहे. काही बाबतीत तर उघडपणे ते घेतले जातात ही लाजीरवाणी बाब आहे. अनेक खटल्यांत प्रशासनाचा पराभव झाला आहे.

- मार्क स्क्वीलेस, कोरोलॅडो लॉ स्कूलचे सहयोगी डीन

