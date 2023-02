इस्तंबूल : तुर्कीमध्ये सोमवारी झालेल्या भूकंपाच्या भीषण दुर्घटनेत ४००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची अपडेट समोर आली आहे. पण जागतीक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अंदाजानुसार, मृतांचा आकडा २०,००० हून अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं यंदाच्या वर्षातील ही सर्वात मोठी आपत्ती ठरली आहे.

एकामागून एक तीन असे ७ रिश्टर स्केलहून अधिक तीव्रतेचे हे झटके असल्यानं मोठी हानी झाली आहे. दरम्यान, या भूकंपातील पीडितांना मदत घेऊन भारताच्या हवाई दलाचं विमान तुर्कस्तानकडं रवाना झालं आहे. (Turkey Earthquake More than 4000 killed five times WHO estimate)

भारतानं पाठवली मदत

या भूकंपाचे केंद्र तुर्कीमध्ये असले तरी त्याची झळ शेजारील सिरीयाला देखील बसली आहे. तुर्कीमधील गाझियनटेप इथं सोमवारी स्थानिक वेळेनुसार पहाटे ४.१७ मिनिटांनी पहिला ७.८ रिश्टर स्केलचा भूंकप झाला. त्यानंतर कहरामनमारस प्रांतातील एलबिस्टन इथं ७.५ रिश्टर स्केलचा दुसरा झटका तर तिसरा ६ रिश्टर स्केलचा भूकंपही काही वेळाच्या अंतरानं झाला. भारतानं तुर्कीसाठी मदतीचा हात दिला असून मृतदेहांचा शोध घेण्यासाठी प्रशिक्षित श्वानांसह खाण्यापिण्याच्या वस्तूंसह औषधांची मदत पाठवण्यात आली आहे.

दरम्यान, आत्तापर्यंत ४००० हून अधिक लोकांचा यामध्ये मृत्यू झाल्याचं असोसिएट प्रेसनं म्हटलं आहे. तर जागतीक आरोग्य संघटना अर्थात WHOनं मृतांचा आकडा आठपटीनं वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे. सध्या तुर्की आणि सिरियात थंडीची लाट सुरु आहे, त्यातच भूकंपामुळं बेघर झालेले लोक सध्या निवाऱ्याशिवाय राहत आहेत.

हेही वाचा: Turkey Earthquake : तुर्की-सीरियात भूकंपामुळे हाहाकार; 3400 हून अधिक मृत्यू; भारतातून NDRF टीम रवाना

या भीषण भूकंपामध्ये तुर्की आणि सिरिया या दोन्ही देशांतील हजारो इमारती जमीनदोस्त झाल्या असून त्याचे शेकडो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. रस्तेही उद्ध्वस्त झाले असून मोठा हाहाकार सध्या या दोन्ही देशामध्ये माजला आहे.