इस्राइलला माहिती पुरवल्याचा संशयावरुन 2 पॅलेस्टिनींची हत्या; फरफटत नेले अन् लटकावले

तेल अविव- इस्राइलला माहिती पुरवत असल्याच्या संशयावरुन दोन तरुणांची हत्या करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पॅलेस्टाईनच्या अतिरेक्यांनी दोन तरुणांची अमानूषपणे हत्या केली आहे. त्यांच्या मृतदेहाला जमावाकडून लाथा मारण्यात आल्या, त्यानंतर त्यांचे मृतदेह इलेक्ट्रिक पोलला लटकवण्यात आले. असोसिएट प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. (Two alleged informers for Israel were killed by Palestinian militants in a refugee camp in the West Bank)

इस्राइल आणि हमासमध्ये बंधकांची सध्या देवाण-घेवाण सुरु आहे. अशा परिस्थितीत घडलेल्या या घटनेमुळे तणाव वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक अतिरेक्यांनी इस्राइलला माहिती पुरवल्याच्या संशायावरुन दोन पॅलेस्टिनी तरुणांचा छळ करुन त्यांना संपवलं आहे. या तरुणांवर वेस्ट बँकमधील आश्रित छावणीमधील माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे. ६ नोव्हेंबरला टाकण्यात आलेल्या छाप्यामध्ये तीन अतिरेक्यांचा मृत्यू झाला होता.

मृतांमध्ये हमझा मुबारक (वय 31) आणि अझाम जुबरा (29) यांचा समावेश आहे. या दोन तरुणांचा अतिरेक्यांनी छळ केला. त्यांना मारहाण करण्यात आली. मारहाण आणि छळ करत असतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात येत आहे. एका व्हिडिओमध्ये तरुण आपण इस्राइलला माहिती पुरवली असल्याची कबुली देत असताना दिसत आहे.

स्थानिक चॅनेलनुसार, अतिरेकी संघटना स्वत:ला रेसिस्टन्स सेक्युरिटी म्हणवून घेते. संघटनेने जारी केलेल्या वक्तव्यात म्हटलंय की, 'आमच्या लढ्याला विरोध करणाऱ्या आणि गद्दारी करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होईल.' असे असले तरी हमास आणि इस्राइल लष्करी विभागाकडून या घटनेबाबत काही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

दरम्यान, इस्राइल आणि हमासमध्ये चार दिवसांची युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर दोन्ही गटांकडून आपल्याकडील काही बंधकांची सुटका करण्यात येत आहे. शनिवारी रात्री हमासकडून एकूण १७ नागरिकांची सुटका करण्यात आली. यात चार इंडो नागरिकांचाही समावेश होता. याबदल्यात इस्राइलकडून 39 लोकांची सुटका करण्यात आली आहे.