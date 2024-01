इराणमध्ये दोन महिलांना शिक्षा; हिजाब न घातल्याने चाबकाचे फटके आणि तुरुंगवास

two women punished in iran over not wearing hijab one women 74 lash and other 2 year jail sakal

सकाळ वृत्तसेवा तेहरान : हिजाब घातला नाही म्हणून इराणमध्ये दोन महिलांना शिक्षा सुनावण्यात आली. एका महिलेला चाबकाचे ७४ फटके मारले तर दुसऱ्या महिलेला दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. इराणमध्ये महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब बंधनकारक असून त्याचे पालन न केल्यास कडक शिक्षा सुनावण्यात येते. न्यायालयाने रोया हेशमती (वय ३३) नावाच्या महिलेला शिक्षा सुनावली. तिने नेहमीच हिजाबला विरोध केला आहे. तेहरान शहरात पोलिसांनी तिला हिजाबवरून हटकले, मात्र तिने न ऐकल्याने चाबकाचे फटके मारण्याची शिक्षा दिल्याचा दावा सरकारने केला. रोया हेशमतीने शिक्षेचा दु:खद अनुभव स्वत: कथन केला. शिक्षेच्या दिवशी ती आपल्या वकिलासह चाबकाचे फटके सहन करण्यासाठी तपास यंत्रणेच्या कार्यालयात पोचहोली. तेथे प्रवेश केल्यानंतर तिने हिजाब उतरविला. ते पाहून तेथील अधिकारी चिडले आणि तिला पुन्हा इशारा दिला. तू ओढणी डोक्यावर ठेव म्हणजे तुला त्रास होणार नाही, असे अधिकाऱ्याने रोयाला सांगितले. परंतु रोयाने त्यांचे न ऐकता आपण याच कारणांमुळे इथे आलो आहोत, मला चाबकाचे फटके मारा, अशा शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. यावर अधिकारी म्हणाला, तुला समजेल, तू कोठे आहेस. तुझ्यावर आणखी एक गुन्हा दाखल करतो, असे त्या अधिकाऱ्याने धमकावल्याचे रोयाने म्हटले आहे. यादरम्यान, जल्लाद तेथे हजर झाला आणि त्याने रोयाला कोट उतरविण्यास सांगितले. त्याने अत्यंत निर्दयतेने चाबकाचे फटके मारले. याशिवाय रोया यांच्यावर सुमारे २४ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दुसऱ्या प्रकरणात अहवाज प्रांतातील बेहबहानची जेनबला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सोशल मीडियावर हिजाब न घालता फोटो व्हायरल केल्याप्रकरणी जेनबला तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तिचे वकिल सज्जाद चत्रसेफिडने या शिक्षेला दुजोरा दिला. महसा आमिनीच्या मृत्यूनंतर आंदोलन इराणमध्ये नियमानुसार हिजाबचा पेहराव न केल्यास चाबकाचे फटके मारण्याची शिक्षा दिली जाते. सध्या ड्रेसकोडच्या विरोधात आंदोलन सुरू असल्याने नियम न पाळणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी ड्रेसकोडचे पालन न केल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेली २२ वर्षांची महसा आमिनीचा कोठडीत मृत्यू झाला आणि त्यानंतर देशभरात आंदोलन सुरू झाले. महसा आमिनी ही इराणमध्ये आपल्या कुटुंबीयास भेटण्यासाठी आली होती. तिने हिजाबचा पेहराव केला नव्हता. मात्र पोलिसांनी तिला तात्काळ अटक केली. अटकेनंतर तीन दिवसांनी १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी तिचा मृत्यू झाला. यानंतर महिलांचे आंदेालन सुरू झाले. एप्रिल २०२३ मध्ये हिजाब न घातल्याने एका व्यक्तीने दोन महिलांच्या डोक्यावर दही टाकले होते. त्यानंतर पोलिसांनी त्या दोन महिलांना अटक केली होती.