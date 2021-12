By

दुबई : संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) देशातील कामकाजाचा आठवडा (Working Day Week) साडेचार दिवसांवर आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. तसेच देशातील विकेंड (Weekend) शुक्रवार-शनिवार ऐवजी शनिवार-रविवार करण्याचा विचार करण्यात येत असल्याचे यूएईच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत एनडी टिव्हीने वृत्त दिले आहे.

दरम्यान, कामाचे संतुलन आणि आर्थिक स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी पुढील वर्षी जानेवारीपासून सरकारी संस्थांसाठी 'राष्ट्रीय कामकाज सप्ताह' अनिवार्य असणार आहे, अशी माहिती UAE च्या सरकारी वृत्तवाहिनीने दिले आहे.

'संपूर्ण जगात कामाचा आठवडा हा पाच दिवसांचा आहे (Five Days Working). मात्र, पाच दिवसांपेक्षा कमी म्हणजेच साडेचार दिवसांचा कामाचा आठवडा (Four & Half Day working in UAE) लागू करणारा UAE हा पहिला देश असणार आहे. याशिवाय शनिवार-रविवार विकेंड लागू करणारा यूएई हा आता एकमेव आखाती देश असणार आहे.