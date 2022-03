VIDEO: देश सोडून चाललेल्या गर्लफ्रेंडला युक्रेनच्या सैनिकानं चेकपॉईंटवरच केलं प्रपोज

रशिया - युक्रेन युद्धाने जगाच्या चिंतेत भर पडली आहे. युक्रेनमध्ये तर जनजीवन उध्वस्त झाले. युक्रेनमधील युध्दजन्य परीस्थिती पाहता युक्रेनमधील अनेक लोक देश सोडुन जात आहे. अशातच युक्रेनमधून मनाला स्पर्श करणारा एक व्हिडीओ समोर आलाय या व्हिडिओमध्ये देश सोडुन जाणाऱ्या गर्लफ्रेंडला युक्रेनच्या सैनिकाने सरप्राईज देत तिला प्रपोज केले आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मिडीयावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. (ukrainian soldier proposed to his girlfriend as she was leaving the country)

हा व्हिडीओ युक्रेनची राजधानी कीव्ह येथील असल्याचे बोलले जात आहे. तेथील एका चेकपॉईंटवर झडती सुरू असताना युक्रेनियन सैनिक चेकपॉईंट ओलांडणाऱ्या नागरिकांची झडती घेत आहेत. या दरम्यान एक महिला कारमधून उतरताच युक्रेनचा एका सैनिक तीच्यासमोर गुडघ्यावर बसून तीला प्रपोज करताना व्हिडीओत दिसतेय. सैनिकाच्या हातात पुष्पगुच्छ आहे. महिलेला हे सर्व पाहून सुखद धक्का बसला त्यानंतर दोघांनी मिठी मारताच तेथील उपस्थित लोक टाळ्या वाजवू लागले.