'इराणबरोबर झालेल्या बैठकीत पैगंबरांवरील आक्षेपार्ह वक्तव्याची चर्चा नाही'

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जोर देऊन सांगितले, की इराणचे परराष्ट्र मंत्री हुसेन अमीर अब्दुल्लाहियन यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीदरम्यान मोहम्मद पैगंबर यांच्यावरील वादग्रस्त वक्तव्याचा मुद्द्यावर चर्चा झाली नाही. मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरुन भारतावर टीका होत आहे. त्यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) यांनी वरील विधान केले. परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) आणि इराणचे (Iran) परराष्ट्रमंत्री यांच्या दरम्यान झालेल्या बैठकीत आक्षेपार्ह वक्तव्याचा मुद्दा चर्चेत आला का, असा प्रश्न बागची यांनी गुरुवारी (ता.नऊ) पत्रकार परिषदेत विचारला गेला. (Union Government Says Prophet Comment Issue Not Raised With Iranian Minister)

त्यावर ते म्हणाले, माझ्या मते हा मुद्दा बैठकीदरम्यान चर्चेत आलेला नव्हता. ट्विट आणि मते (पैगंबर यांच्याविषयी) सरकारची बाजू मांडत नाही, असे आम्ही स्पष्ट म्हटले असल्याचे बगाची म्हणाले. ज्यांनी असे ट्विट आणि वक्तव्य केले आहे, त्यांच्या विरोधात संबंधित पक्षाने त्याबाबत कारवाई केली आहे. चीनकडून पश्चिम भागात पायाभूत सुविधा निर्माणासह आमच्या सीमावर्ती भागांतील घटनाक्रमांवर सावधानतापूर्ण निगराणी केली जात आहे. बीजिंगकडून सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहे. त्यावर विचारले असता ते म्हणाले, सरकार प्रादेशिक अखंडता, सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी सर्व पर्याय आणि योग्य उपाय केले जात असल्याचे बागची म्हणाले.

भारत आणि इराण दरम्यान बुधवारी व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि दहशतवादविरुद्ध सहकार्य करण्यावर चर्चा झाली. इराणचे परराष्ट्रमंत्री हुसेन अमीर अब्दुल्लाहियन यांनी राष्ट्रीय सल्लागार अजित डोभाल यांच्याबरोबरील चर्चेत पैगंबर मोहम्मद यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. वक्तव्य करणाऱ्यांना धडा शिकवला जाईल, असे डोभाल यांनी सांगितल्याचे इराणकडून कळवण्यात आले आहे.