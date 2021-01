Breaking: इंग्लंडच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा रद्द

नवी दिल्ली- भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त यूनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारतामध्ये येणार होते. पण, त्यांच्या देशातील कोरोनाची स्थिती पाहता त्यांनी भारत दौरा रद्द केला आहे. जॉन्सन यांनी 26 जानेवारीला गणतंत्र दिनादिवशी भारतात येण्याचं निमंत्रण स्वीकारलं होतं.

Boris Johnson, Prime Minister of United Kingdom spoke to Prime Minister Narendra Modi this morning, to express his regret that he will be unable to visit India later this month as planned: UK Govt (File photos) pic.twitter.com/qF9CBT7yLh

इंग्लडमध्ये कोरोना विषाणूचा नवा स्ट्रेन दिसून आला आहे. हा नवा स्ट्रेन जास्त गतीने पसरत असून झपाट्याने लोकांना कोरोनाची लागण होत आहे. देशातील स्थिती गंभीर बनत असल्याचं पाहून पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी इंग्लंड लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. या काळात देशामधील स्थिती हातळण्यासाठी त्यांनी भारतात येण्याचं निमंत्रण नाकारलं आहे. 26 जानेवारीला प्रजासत्तादिनी बोरिस जॉन्सन मुख्य अतिथी म्हणून येणार होते.

ममतादीदींना आणखी एक धक्का; क्रीडा मंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर दिली प्रतिक्रिया

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी सोमवारी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. देशातील वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा निर्णय जाहीर करताना ते म्हणाले की, येणारे काही आठवडे आतापर्यंतचे कठीण आठवडे असतील मात्र माझा विश्वास आहे की आपण या संघर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहोत.

British Prime Minister Boris Johnson today cancelled a planned trip to India later this month, citing the need to oversee the pandemic response at home: Reuters

UK PM Boris Johnson was to be the chief guest at the Republic Day celebrations on January 26. https://t.co/qLPgfnPMAK