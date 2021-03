'ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता! अमेरिका- भारताचे मैत्रीचे नाते अतूट राहिल; नौदलाने गाण्यातून केला विश्वास व्यक्त

सातारा : आज अमेरिकेतील भारताचे राजदूत तरनजितसिंग संधू यांची भेट घेऊन आनंद झाला! एकत्रितपणे आम्ही इंडो-पॅसिफिक आणि त्यापलीकडे एक विनामूल्य, मुक्त आणि सर्वसमावेशक नियम-आधारित ऑर्डरचा प्रचार करू. मी आमच्या दोन नौदलाच्या अविरत सहकार्याची अपेक्षा करतो असे ट्‌वीट अमेरिकेचे नौदल ऑपरेशन प्रमुख मायकल मार्टिन गिल्डे यांनी केले.

अमेरिकेतील भारताचे राजदूत तरनजितसिंग संधू यांनी अमेरिकेचे नौदल ऑपरेशन प्रमुख मायकल मार्टिन गिल्डे यांची नुकतीच भेट घेतली. भारत-अमेरिका संरक्षण भागीदारी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर दाेघांत चर्चा झाली. त्यानंतर गिल्डेंनी अमेरिकेतील भारताच्या राजदूतांशी भेटून आनंद झाला असे दोन छायाचित्रे ट्‌वीट करून पोस्ट केली.

संधू यांनीही आपल्या ट्‌विटमध्ये ऍडमिरल यांनी एक छान संध्याकाळ होस्टिंग केल्याबद्दल आभार मानले. मी काम करण्यासाठी उत्सुक आहे असेही त्यांनी नमूद केले आहे.



तरनजितसिंग संधू हे अमेरिकेत सध्याचे भारतीय राजदूत आहेत. यापूर्वी त्यांनी श्रीलंकेत भारताचे उच्चायुक्त म्हणून काम पाहिले आहे. भारतीय चित्रपटातील गाण्यांमध्ये देशप्रेमीच्या आणि नात्यांबाबतची अनेक गाणी आहेत. त्यातीलच एक ये जो देश है मेरा...स्वदेश है मेरा... हे प्रत्येक भारतीयांच्या हदयात घर करुन राहिले आहे. हेच गाणे अमेरिकेच्या नौदलातील बॅंडने गात भारत-अमेरिकेतील अतूट नात्याचा विश्‍वास दिला आहे.

तरनजितसिंग संधू यांनी ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता! असे नमूद करीत भारत अमेरिकेतील नाते अतूट असल्याचे म्हटले आहे. संधू यांनी ट्विट केल्यानंतर नेटिझन्स अमेरिकेच्या नाैदलाचे काैतुक करीत आहेत.



'ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता! This is a friendship bond that cannot be broken ever.US Navy singing a popular Hindi tune @USNavyCNO 's dinner last night! pic.twitter.com/hfzXsg0cAr