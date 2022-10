Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांना Elon Musk यांचा मोठा दिलासा

टेस्लाचे सीईओ एलाॅन मस्क यांनी नुकताच ट्विटरचा ताबा घेतला आहे. ट्विटरचे मालक बनताच एलॉन मस्क अनेक मोठे निर्णय घेताना दिसत आहेत. दरम्यान, माजी राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ट्रम्प यांच्यावरील ट्विटर बंदी हटवण्यात आली आहे. (US president Donald Trump Twitter account to be restored after Elon Musk takeover )

मस्क यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील ट्विटरची बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांची ट्विटरवर घरवापसी होणार आहे. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीनंतर व्हाईट हाऊस परिसरात पसरलेल्या हिंसा भडकवल्याचा आरोप करत ट्विटरने ट्रम्प यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर बंदी घालण्यात आली होती.

यापूर्वीही, मस्क यांनी ट्रम्प यांच्यावरील बंदी उठवण्याची घोषणा केली होती. मस्क यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, ट्विटरची मालकी मिळाल्यावर ट्रम्प यांच्यावरील बंदी हटवण्यात येईल. मे महिन्यामध्ये एका कार्यक्रमात मस्क यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. मस्क यांनी एप्रिल महिन्यात ट्विटर खरेदी करण्याचं ठरवत मोठी घोषणा केली होती. तेव्हा पासून ट्विटर डील चर्चेत होती.

अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर 6 जानेवारी रोजी अमेरिकेत भडकलेल्या हिंसेसाठी माजी राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दोषी असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. त्यानंतर हिंसाचार भडकवल्याच्या प्रकरणात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर कायमची बंदी घालण्यात आली. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ट्विटरवर 88 मिलियन फॉलोअर्स होते. त्यानंतर आता मस्क यांनी ट्रम्प यांच्यावरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतल्याचं समोर आलं आहे.