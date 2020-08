...म्हणून 80 वर्षांत कधी केस कापले ना धुतले

हानोई (व्हिएतनाम): एका व्यक्तीने आयुष्यात कधी केस धुतलेही नाही आणि कापलेही नाहीत. त्या व्यक्तीचे वय 92 असून, केस 5 मीटर लांब आहेत. केस कापल्यामुळे मृत्यू होईल, या भितीपोटी केस कधी कापलेच नाहीत, असे त्या व्यक्तीने सांगितले. ग्युयेन वान चिएन असे त्या व्यक्तीचे नाव आहे. चिएन हे व्हिएतनाम मधील हो चि मिन्ह सिटी या गावामध्ये त्यांच्या 62 वर्षीय मुलासोबत राहतात. त्यांनी सांगितले की, 'मी तिसरी पर्यंत शाळा शिकलो आहे. एकदा शाळेत शिक्षकाने माझे केस कापायला लावले होते. पण त्यानंतर मी कधी केस कापलेच नाही. ना कधी ते धुतले किंवा विंचारले. केस कापल्यामुळे मृत्यू होईल, अशी मनात भिती होती. दैवी शक्तीने माझी निवड केली असल्याचे मला जाणवले. त्यानंतर गेल्या 80 वर्षात मी एकदाही केसांना पाणी लावलेले नाही. कंगव्याने विंचरलेले सुद्धा नाही. पण, केसांची चांगल्या प्रकारे निगा राखायचा प्रयत्न करतो. घराबाहेर पडतो तेव्हा केस स्कार्फने बांधतो. त्यामुळे ते सुरक्षित राहतात. पण, केस कधी धुतले नसल्यामुळे ते कडक झाले आहेत. माझ्या डोक्याचाच एक भाग बनला असून, मला त्याचे ओझे वाटत नाही.' अंत्यसंस्कार करण्यापूर्वी युवतीने केली डोळ्यांची उघडझाप...

