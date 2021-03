खतरों के खिलाडी! उंचावर माकडाची तारेवर कसरत; अवाक् झालेले नेटकरी म्हणतात..

सध्याचा काळ हा सोशल मीडियाचा आहे. त्यामुळे इथे कोणतीही गोष्ट क्षणार्धात व्हायरल होते. मग, तो एखादा फोटो असो किंवा व्हिडिओ या साऱ्या गोष्टी व्हायरल व्हायला किंवा त्याची चर्चा व्हायला फारसा वेळ लागत नाही. यात अनेकदा सोशल मीडियावर काही पाळीव प्राण्यांचे किंवा अन्य प्राण्यांचे मजेशीर व्हिडीओ पाहायला मिळतात. सध्या अशाच एका माकडाचा व्हिडीओ तुफान चर्चेत आला आहे. एका सराईत व्यक्तीप्रमाणे तो तारेवर कसरत करताना दिसत आहे. सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे ती एका माकडाची. उंच हवेमध्ये हे माकड एका तारेवर कसरत करताना दिसत आहे. कधी तो तारेवर बसून झोका घेतोय, तर कधी त्या तारेवर उभा राहून चालण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळेच सध्या तो अनेकांच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू ठरत आहे. One life !! ⁦@zubinashara⁩ pic.twitter.com/733NbnDkoQ — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 9, 2021 आयएफएस परवीन कासवान यांनी या माकडाचा व्हिडीओ शेअर केला असून त्याला 'वन लाइफ' असं कॅप्शन दिलं आहे. विशेष म्हणजे कमी कालावधीत हा व्हिडीओ लोकप्रिय ठरला आहे. त्यामुळे तो वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे. आतापर्यत या व्हिडीओला २२ हजारांपेक्षा जास्त व्ह्युज मिळाले आहेत. तर, ४ हजारांपेक्षा जास्त लाइक्स मिळाले आहेत. दरम्यान, अनेकांनी या माकडाला 'खतरों के खिलाडी' म्हटलं आहे. तर, काहींनी याची तुलना हॉलिवूड अभिनेता टॉम क्रुझच्या चित्रपटातील साहसदृश्यांसोबत केली आहे.

