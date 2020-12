भारतातील कृषी कायद्याला वॉशिंग्टनमध्ये विरोध; आंदोलकांकडून महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना

नवी दिल्ली- सुधारित कृषी कायद्याविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरु केले आहे. केंद्र सरकारचा कोणताच प्रस्ताव मान्य करायला शेतकरी संघटना तयार नसल्याचे दिसत आहे. हळूहळू देशभरातून या आंदोलनाला पाठिंबा दिला जात आहे. दरम्यान, भारताबरोबरच या आंदोलनाला आता परदेशातूनही समर्थन दिले जात आहे. मागील आठवड्यात लंडनमध्ये शीख संघटनांनी भारतातील शेतकरी कायद्याचा विरोध केला होता. तशीच परिस्थिती इतर काही देशात आहे. आता अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथेही या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी काही आंदोलकांनी भारतीय दूतावासाजवळ असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला रंग लावला आणि त्याची तोडफोड केली. त्याचबरोबर घटनास्थळी खलिस्तानी झेंडेही आढळून आले आहेत. या प्रकारामुळे आंदोलनाला गालबोट लागल्याचे दिसून आले.

भारतीय दूतावासाने मेट्रोपॉलिटिन आणि नॅशनल पार्क पोलिसांकडे याची तक्रार नोंदवली आहे. या प्रकरणाची माहिती त्वरीत परराष्ट्र विभागाला देण्यात आली असून या मुद्द्यावर भारतीय राजदूतांशी चर्चाही करण्यात आली आहे. राज्याचे उपसचिव स्टिफन बिगन यांनी या घटनेप्रकरणी माफी मागितली आहे. बिगन यांनीच महिन्याभरापूर्वी भारतीय तरणजीतसिंग संधू यांच्याबरोबर या पुतळ्याचे पुन्हा एकदा अनावरण केले होते.

The Embassy strongly condemns this mischievous act by hooligans masquerading as protesters against the universally respected icon of peace & justice: Indian Embassy in Washington DC, US https://t.co/UOfCPz821X

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खलिस्तानी या आंदोलनाचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करत आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारमधील काही मंत्र्यांनीही याबाबत वक्तव्य केलेले आहे.

#WATCH | US: One of the organisers of the anti-farm laws protest at Washington DC, where Mahatma Gandhi’s statue was vandalised, replies to questions on the presence of pro-Khalistani elements at the protest & vandalism of the statue. pic.twitter.com/UMieXBuFXb

— ANI (@ANI) December 12, 2020