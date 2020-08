डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माफी दिलेल्या 19 व्या शतकातील महिला कोण?

वॉशिंग्टन- अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला आता वेग आला आहे. फेरनिवडीसाठी रिंगणात उतरलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जवळपास दीडशे वर्षांपूर्वी मतदानाद्वारे बंड केलेल्या तसेच तुरुंगवास सोसलेल्या महिला समाजसुधारक सुझन बी. अँथनी यांना माफी दिली आहे. बायडेन यांच्या जोडीला उपाध्यक्षपदासाठी आशियाई-आफ्रिकी वंशाच्या महिला उमेदवार कमला हॅरीस यांना उमेदवारी मिळाली आहे. त्यामुळे महिला मतदारांची मते आपल्या बाजूने वळविण्याचाही ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. सुझन यांच्या लढ्यामुळे महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळण्याच्या ऐतिहासिक घटनेचे यंदा शताब्दी वर्ष आहे. एकूण संदर्भ बघता ट्रम्प यांनी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेतल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे पक्के मत आहे.

कोण होत्या सुझन बी. अँथनी?

19 व्या शतकातील अग्रणी महिला समाजसुधारक म्हणून सुझन बी. अँथनी यांचे नाव घेतले जाते. सुझन या गुलामगिरीविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या कार्यकर्त्या होत्या. समाजातील अनिष्ठ गोष्टींवर त्यांनी कायमच प्रहार केला. मद्यपानविरोधासाठीही त्यांनी अथक प्रयत्न केले होते. अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केवळ पुरुषांनाच मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. महिलांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. अशावेळी 1872 साली सुझन यांनी मदतान करुन प्रचिलित प्रथेला धक्का दिला होता. यासाठी त्यांना अटकही करण्यात आली होती. तसेच तुरुंगवासही सोसावा लागला होता.

