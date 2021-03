जगातील एक तृतीयांश महिला करतात शारीरिक, लैंगिक हिंसेचा सामना; WHO चा अभ्यास

जिनिव्हा : जगभरातील तीनपैकी एक महिला शारीरिक अथवा लैंगिक हिंसेला सामोरे जाते, असं जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या एका अभ्यासाचा निष्कर्ष सांगतो. काल मंगळवारी हा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. WHO ने महिलांवरील हिंसाचाराबाबत केलेल्या सर्वांत मोठ्या अभ्यासाच्या आधारावर असा निर्वाळा दिला आहे की अशा प्रकारची हिंसा महिलांच्या आयुष्यात लवकर सुरू होते. या अभ्यासात पुढे म्हटलंय की, पुरुषासोबत संबंधात राहिलेल्या एक चतुर्थांश तरुण स्त्रियांना साधारण 20 व्या वर्षाच्या अखेरीस तिच्या जिवलग जोडीदाराकडून हिंसेचा सामना करावा लागतो.

Violence against women starts early: 1⃣ in 4⃣ young women (aged 15-24 years) who have been in a relationship will have already experienced violence by an intimate partner by the time they reach their mid-twenties.

Let's #endVAW!

https://t.co/XjzTKOKeOT pic.twitter.com/fnRKilMG3m