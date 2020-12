WHO करणार चीनची चौकशी; कोरोनाचं उगम शोधण्यासाठी जाणार वूहानला

जिनिव्हा: 2019 च्या उत्तरार्धात कोरोनाचा पहिला रुग्ण चीनच्या वूहानमध्ये आढळला होता. त्यांनंतर कोरोनाचा प्रसार होत तो युरोप, अमेरिका आणि संपूर्ण आशियात होत गेला. आज जगभर कोरोनाने लाखो लोकांचा जीव गेला आहे. सध्या बऱ्याच देशात मंदीची परिस्थिती आहे. काही देशांत तर कोरोनाची दुसरी लाट कहर करत आहे. अमेरिकेत मागील काही दिवसांपुर्वी प्रतिदिन 2 लाखांच्या आसपास रुग्ण आढळत होते. युरोपातील काही देशांतही कोरोनाचे रुग्ण मोठे प्रमाणात वाढत असल्याने तिथं पुन्हा लॉकडाउन लावलं आहे.

कोरोनाची सुरुवात झालेला चीन आता बऱ्यापैकी यातून सावरला आहे. मागील काही दिवसांत चीनच्या उत्तरेकडील प्रांतात कोरोनाचे रुग्ण आढळले होते. पण सध्या चीनमधील सगळे व्यवहार सुरु आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना कोरोनाचा प्रसार कसा झाला याचा शोध लावणार आहे. त्यामुळे पुढे एखादी महामारी आली तर त्याचा सामना करण्यासाठी फायदा होईल, अशी माहिती WHOचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) यांनी दिली आहे.

We're doing everything to make sure that we know the origin. Some have been politicising this. Our position is very clear that we'll start the study from Wuhan, know what has happened there & based on findings, to explore if there're other avenues: WHO Director-General#COVID19 https://t.co/R12CgF0iKf