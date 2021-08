Breastfeeding Week ...म्हणून नवजात बाळाला स्तनपान करणं गरजेचं

By

ऑगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा हा जागतिक ब्रेस्टफिडींग विक म्हणून साजरा केला जातो. आईचं दूध हे बाळाच्या योग्य वाढीसाठी आणि निरोगी आरोग्यासाठी अत्यंत गरजेचं असतं. त्यामुळे लहान मुलांना नियमितपणे स्तनपान करण्याचा सल्ला डॉक्टरांकडून दिला जातो. विशेष म्हणजे स्तनपान केल्यामुळे केवळ लहान बालकांनाच नव्हे तर स्त्रियांनादेखील त्याचा फायदा होतो. म्हणूनच, स्तनपान करण्याचे नेमके फायदे कोणते ते पाहुयात. (benefits of breastfeeding for mom and baby)

स्तनपान केल्यामुळे बाळाला मिळणारे फायदे -

नवजात बाळाला स्तनपान करवल्यास त्याचे भावनिक आरोग्य चांगले राहते. तसंच त्याच्यात आपलेपणाची भावना निर्माण होते. स्वभावातील नकारात्मकता दूर होऊन मानसिक आरोग्य चांगले राहते. स्तनपान करत असताना बाळाचा आणि आईच्या त्वचेचा संपर्क येत असल्यामुळे बाळाच्या मनावरील ताण दूर होतो. तसंच बाळ आणि आई यांच्यातील नातं जास्त दृढ होतं. विशेष म्हणजे कान, श्वसननलिका यांमधील गंभीर स्वरूपाचे संसर्ग, अस्थमा, अतिजाडेपणा, टाईप १ आणि २चा मधुमेह, लहान मुलांना होणारा रक्ताचा कर्करोग हे आजार मुलांपासून दूर राहतात.

आईच्या दुधामध्ये शरीरासाठी आवश्यक फॅटी अॅसिड्स, जीवनसत्त्वे, खनिजे व अमिनो अॅसिड्सअसे पोषक घटक विपूल प्रमाणात असतात. मानसिक क्षमतांच्या मदतीने केली जाणारी कार्ये, भाषेचा विकास आणि मज्जासंस्थेचा विकास यासाठी हे पोषक घटक आवश्यक असतात.

बाळाच्या मज्जासंस्थेच्या विकासात तसेच अटेन्शन-डेफिसिट हायपरअॅक्टिव्हिटी डिसऑर्डर (एकाग्रतेमध्ये कमतरता अति सक्रियता विकार) आणि मोटर डेफिसिट यासारख्या मुलांच्या विकासात उत्पन्न होणाऱ्या विकारांमध्ये पोषणात्मक दृष्टिकोनातून आईचे दूध खूप मोठी भूमिका बजावते. ज्या नवजात बाळांना स्तनपान करवले गेलेले असते त्यांना ऍटोपिक डर्मटिटिस (त्वचेचा एक आजार) आणि गॅस्ट्रोएन्टेरिटीस (पचनसंस्थेला होणारा एक आजार) होण्याचा धोका कमी असतो. तसेच पुढे वय वाढल्यानंतर त्यांचा बुद्धांकदेखील जास्त असतो.

स्तनपान केल्याचे आईला होणारे फायदे -

बाळाला स्तनपान करवल्यामुळे आईलादेखील अनेक फायदे होतात. स्तनांचा कर्करोग, गर्भाशयाचा कर्करोग, प्रसूतीनंतर येणारे नैराश्य, अतिताण, हृदय व रक्तवाहिन्यांचा आजार आणि टाईप १-२ मधुमेह असे आजार होण्याचा धोका कमी होतो. स्तनपान करवण्याच्या काळात प्रोलॅक्टिन व ऑक्सिटोसिन हे हार्मोन्स निर्माण होतात,ज्यामुळे प्रसूतीनंतर येणारं नैराश्य कमी होतं. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या विचार करता असे आढळून येते की, बाळ स्तनपान करत असताना आईचे बाळासोबत बोलणे, त्या दोघांच्या डोळ्यांचा परस्पर संपर्क, एकमेकांच्या त्वचेला होणारा स्पर्श यामुळे आई व बाळामधील नाते अधिक विकसित होत जाते. यामुळे आईला बाळाबद्दल अधिक जास्त जवळीक व प्रेम वाटू लागते आणि तिचा प्रसूतीनंतरचा ताण कमी होतो.

(डॉ. नेहा पवार या कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटलमध्ये स्त्रीरोगतज्ज्ञ व प्रसूती तज्ज्ञ आहेत.)