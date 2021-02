मुलांची उंची वाढत नाही म्हणून टेन्शन घेताय; उंची वाढवण्यासाठी 'या' घटकांचा आहारात करा समावेश

औरंगाबाद: आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपली विशिष्ट वयापर्यंतच उंची वाढत असते. तसेच अनुवांशिकतेचाही आपल्या उंचीवर परिणाम होत असतो. तर दुसऱ्याबाजूला आपण रोज जो आहार घेत असतो त्याचाही मुलांच्या उंचीवर परिणाम दिसत असतो. आजच्या ईसकाळच्या लेखात दिलेल्या घटकांचा आहारात समावेश केला तर मुलांची उंची वाढण्यास मदत होऊ शकेल. बेरी-

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लॅकबेरी किंवा रास्पबेरी देखील बर्‍याच प्रकारच्या पोषणांसह सुसज्ज आहेत. त्यामध्ये असणाऱ्या घटकांमुळे शरीरातील व्हिटॅमिन-सी पेशी मजबूत होतात. तसेच ऊतींच्या दुरुस्तीसाठीही याचं सेवन फायदेशीर ठरतं. व्हिटॅमिन-सी कोलॅजनचे संश्लेषण देखील वाढवते. पालेभाज्या-

पालक, केळी, अरुगुला, कोबी यांसारख्या पालेभाज्यांमध्येही पुष्कळ पोषक घटकद्रव्ये असतात. या भाज्यांमध्ये व्हिटॅमिन-सी, कॅल्शियम, लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमचे प्रमाण चांगलं असतं. यामुळे हाडांची घनता वाढण्यास मदत होते.

अंडी-

अंडी हे पौष्टिक घटकांचा मोठा स्त्रोत (nutritional powerhouse) आहे. त्यात भरपूर प्रथिने आढळतात. यात हाडांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक अनेक पोषकद्रव्ये असतात. 874 मुलांवर केलेल्या अभ्यासानुसार असं आढळलं की, नियमित अंडी खाणार्‍या मुलांची उंची वाढते. अंडी (अंड्यातील पिवळ बलक) च्या पिवळ्या भागामध्ये असणारी निरोगी चरबी देखील शरीराला फायदेशीर ठरू शकते. बदाम-

बदामांमध्ये असलेले अनेक प्रकारचे जीवनसत्त्वे आणि खनिजे देखील उंची वाढण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे असतात. हेल्दी फॅट व्यतिरिक्त यात फायबर, मॅंगनीज आणि मॅग्नेशियम देखील मोठ्या प्रमाणात असतात. याव्यतिरिक्त, बदामामध्ये व्हिटॅमिन-ई देखील असते. एका अभ्यासानुसार बदामचे सेवन आपल्या हाडांसाठी फायदेशीर असते. सॅल्मन फिश-

सॅल्मन फिश देखील आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत यामध्ये ओमेगा-3 फॅटी ऍसीडचं चांगलं प्रमाण असतं. ओमेगा-3 फॅटी एक प्रकारच चरबी आहे ज्याचा हृदयाच्या आरोग्यास फायदा होतो. जो शरीराच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी देखील चांगला मानला जातो. काही संशोधकांचे म्हणणे आहे की ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड देखील हाडांच्या वाढीस प्रोत्साहित करतात. यामुळे मलांची उंची वाढण्यास मदत होते. रताळे-

व्हिटॅमिन ए असलेले रतोळे हाडांचे आरोग्य सुधारून उंची वाढविण्यात मदत करतात. त्यात दोन्ही सोल्यूबर आणि इनसॉल्यूबल घटक असतात. जे आपल्या पाचन आरोग्यास सुधारण्यास मदत करतात. व्हिटॅमिन-सी व्यतिरिक्त ते मॅंगनीज, व्हिटॅमिन बी- 6 आणि पोटॅशियमचा देखील चांगला स्रोत आहे. याचाही उंची वाढण्यास मदत होते. (edited by- pramod sarawale)



