दम्याच्या रुग्णांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी करा 'या' गोष्टी

श्वसनाशीनिगडीत गंभीर समस्या म्हणजे दमा (asthama). बऱ्याचदा वातावरण बदल झाला की दमा असणाऱ्यांना (patients ) त्रास जाणवू लागतो. हवेतील धुलीकरण, प्रदूषण, धूर, परागकण यांच्यामुळे रुग्णांना श्वास घेण्यास अडथळा, खोकला, घरघर लागणे वा अन्य समस्या जाणवू लागतात. त्यातच सध्या सर्वत्र कोरोनाचं (covid 19) सावट आहे. त्यामुळे या काळातही दम्याच्या रुग्णांनी विशेष काळजी घेतली पाहिजे. कोरोनाचा संसर्ग हवेत झपाट्याने पसरत असल्यामुळे दम्याचे रुग्णांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून आता यात अनेक जण मानसिक समस्यांना समोरं जात आहेत. त्यामुळे या काळात दम्याच्या रुग्णांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यावी हे अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटलमध्ये जनरल फिजिशियन डॉ. छाया वजा यांनी डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. ( covid 19 and asthama what patients needs to know)

१. रुग्णांनी मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या खचून न जाता पुरेशी विश्रांती घेणे, ध्यान-धारणा करणे आवश्यक आहे.

२. दम्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. आपल्या जर जवळील व्यक्तीला दम्याचा त्रास असेल तर त्या व्यक्तीची लक्षणे, त्यांना होणारा त्रास याची वेळोवळी नोंद ठेवा. त्यांना लागणा-या औषधांची यादी देखील नियमितपणे सोबत ठेवा. तपासणीकरिता जाताना देखील या व्यक्तींच्या सोबत रहा.

३.घरच्या घरी व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करा. गरज भासल्यास इनहेलरचा वापर करा. परिस्थिती नियंत्रणात नाही असे वाटल्यास डॉक्टरांना फोन करा.

४.आपल्या आजूबाजूला दम्याने ग्रासलेली व्यक्ती असेल तर घरी डीओडोरंट्स किंवा परफ्यूमची फवारणी टाळा कारण यामुळे दम्याचा त्रास होऊ शकतो.

५. सुगंधाकरिता वापरली जाणारी एअर फ्रेशनर किंवा अगरबत्ती तसेच मेणबत्त्या वापरू नका. वेळोवेळी घर स्वच्छ करा.

६. घरातील प्रदूषण आणि धूळ टाळा.

७. खिडक्या बंद ठेवून घरात परागकणांची संख्या मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करा.

८.धूम्रपान करू नका किंवा लाकूड जाळू नका.

९. जर एखाद्यास दम्याचा त्रास असेल तर त्याला पाळीव प्राण्यापासून दूर ठेवा. दम्याचा त्रास होऊ शकतो.

१०. प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, एडिटिव्ह पदार्थ खाणे टाळा. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब करा. औषधांचे सेवन करणे टाळू नका.