दुधाची पिशवी घरी आणताना करू नका 'ही' चूक, FSSAI ने दिला महत्त्वाचा सल्ला

पुणे : प्लास्टिकच्या पिशवीतील दूध घरी आणताना, ते उकळताना आणि पिताना काही गोष्टींची काळजी घेतल्यास करोना व्हायरसच्या (Corona Virus) संसर्गापासून बचाव केला जाऊ शकतो. याबाबत फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाने नागरिकांसाठी (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) काही महत्त्वपूर्ण माहिती जारी केली आहे. ‘बाजारातून दूध विकत आणण्यासाठी मास्क लावूनच घराबाहेर पडावे . दूध विक्रेत्यानं चेहऱ्यावर मास्क लावलेले आहे की नाही, याकडेही लक्ष द्यावे’, अशी सूचना FSSAIनं दिली आहे.FSSAIने ट्वीटद्वारे दिली माहिती. FSSAIने सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. दुकानांमध्येही दूध विकत घेतानाही सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाईल, याची काळजी घ्यावी. दुकानदारापासून ३ फूट दूर अंतरावर राहूनच पैसे द्यावे. दुधाची पिशवी घरात आणल्यानंतर काय करावे ?

बाजारातून दुधाची पिशवी घरी आणल्यानंतर लगेचच दूध उकळत ठेवू नये. आधी दूध उकळण्यापूर्वी आपले हात साबण आणि पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्या. पाण्याच्या नळाखाली दुधाची पिशवी धुऊन घ्यावी. यानंतर दुधाची पिशवी कात्रीनं कापा आणि दूध भांड्यामध्ये ओता. दुधाच्या पिशवीवरील पाणी दुधामध्ये पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी. पाहिजे असल्यास दुधाची पिशवी पाण्याने धुतल्यानंतर एका स्वच्छ कापडानं पुसून घ्यावी. दूध उकळूनच प्यावे

पिशवीबंद असलेल्या दुधावर प्रक्रिया केलेली असते. या दुधाचा तुम्ही कच्च्या स्वरुपातही उपयोग करू शकता. पण सध्याची परिस्थिती पाहता आरोग्याच्या दृष्टीने कच्चे दूध पिणे हानिकारक ठरू शकते. करोना व्हायरसला दूर ठेवण्यासाठी दूध उकळूनच प्यावे. हेही वाचा : अपस्मारची लक्षणे तुम्ही जाणता का ? कारण बाजारातून दूध आणताना ते ग्लासमधून दूध पिताना, या सर्व प्रक्रियेदरम्यान आपण करोना विषाणूच्या संपर्कात येऊ नये, यासाठी खबरदारी बाळगणे आवश्यक आहे. करोनाला स्वतःपासून दूर ठेवण्यासाठी स्वच्छता आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन करणं आवश्यक आहे. खबरदारी म्हणून बाहेरून घरी आल्यानंतर सर्वात आधी गरम पाण्याने आंघोळ करावी. त्यानंतरच घरातील वस्तूंना स्पर्श करावा. आताच्या परिस्थितीमध्ये लहान सहान गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणे तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. कायम लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी

1 मास्क लावूनच घराबाहेर पडा.

2 गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळा.

3 स्वच्छतेच्या नियमांचं पालन करा.

4 बाहेरील पदार्थ खाणे टाळा.

5 गरम पाणी प्यावे.



