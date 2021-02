सावधान! बर्फ जास्त खाण्याची सवय ही आजार असू शकतो; वाचा सविस्तर

कोल्हापूर : रिफ्रेश राहण्यासाठी किंवा तस वातावरण प्रत्येक व्यक्तीला हवे असते यासाठी फक्त थंडावा मिळावा म्हणून काही लोक बर्फ किंवा तसे थंड पदार्थ पिण्यावर भर देतात. बर्फ चाखल्याने तोंड सुकण्याचा प्रकार थोडा कमी होतो. बर्फ खाण्याला किंवा पेय पदार्थ खाण्याची सवय याला पॅगोफेजिया असे म्हणतात. स्त्रिया किंवा लहान मुलांना नेहमी याचा अनुभव येतो परंतु हा कुणालाही होऊ शकतो. बर्फ किंवा बर्फ युक्त पदार्थांचे सेवन केल्याने अनेक आजारांना आपल्याला तोंड द्यावे लागते. अॅनिमिया डॉक्टरांच्या मतानुसार शरीरात लोहाची कमतरता असल्यानं अॅनिमिया होतो. यामुळेदेखील बर्फ खाण्याची इच्छा वाढू शकते. अॅनिमिया झालेल्या रुग्णांमध्ये लाल पेशींची संख्या कमी होते. शरीरात ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी या पेशींची मदत होते. अॅनिमिया झालेल्यांमध्ये लोहाची कमतरता असते आणि पेशीही कमी होतात. यामुळे बर्फ खावा वाटतो. गर्भावस्था, मासिक पाळी आणि स्तनपानअशा अवस्थेतही लोह कमी झाल्यास अॅनिमिया होतो. यामुळे स्त्रिया या काळात अधिक बर्फ खातात. तणाव तणावापासून दूर जाण्यासाठी काही लोक बर्फाचे तुकडे खातात. एका अभ्यासातून असं समोर आलं की, आपल्या मुलाच्या अभ्यासाच्या तणावामुळे एक महिला खूप बर्फ खाऊ लागली. ऑबसेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डरमुळेही हे होतं. पोषण समस्या शरीरात पोषक तत्वे कमी असतील तर बर्फ खाण्याची इच्छा होते. एवढंच नाही तर जास्त गोड, साखर घातलेली गोड पेय प्यायल्यानंसुद्धा बर्फ खावा वाटतो. डिहायड्रेशन शरीरात पाण्याची कमतरता असल्यास बर्फ खाण्याची इच्छा होते. बर्फ चाखल्यानं शरीराला थंड वाटतं आणि तहान मिटते. तसंच कोरडे पडलेले ओठ ओले होतात. जास्त तहान लागणं हे डिहायड्रेशनचं लक्षण आहे. यामुळे व्यक्तीला चक्करही येऊ शकते. उपाय काय बर्फ खाण्याची सवय असलेल्या व्यक्तीचा उपचार त्याच्या कारणांवर अवलंबून आहे. हा आजार मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांमुळे असू शकतो. निदान झाल्यानंतर डॉक्टर थेरपीसह काही औषधे देतात. बर्फ खाण्याच्या सवयीने अनेक समस्या उद्भवू शकतात. तसंच यामुळे काही आजारांना निमंत्रणही मिळण्याची शक्यता असते. या आजाराचे निदान झाल्यानंतर लगेच उपचार करायला हवेत. संपादन - स्नेहल कदम

