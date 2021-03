Tea Bag तुम्हाला रीफ्रेश करण्याव्यतिरिक्त उपयोगी ठरू शकते; जाणून घ्या

सातारा : ग्रीन टी अथवा काेणताही चहा पिल्यानंतर पिशव्या फेकून देऊ नका. तुमच्या आराेग्यसाठी त्या फायदेशिर आहेत. कसे ते जाणून घ्या खरचटणे भिजवलेले टीबॅग त्वचेच्या खरचटल्याचे जखमा लवकरच बरे करते. टीबॅग्जमध्ये टॅनिन असतात, जे रक्ताळलेले ओरखडे टाळतात. त्वचेच्या स्क्रॅचवर ओल्या पिशव्या ठेवण्यामुळे स्क्रॅचचा रंग बदलतो आणि त्वरीत बरे होतात. जळजळ सनबर्न किंवा रेझर जळलेल्या भिजलेल्या टीबॅगमुळे जळजळ कमी होते. गरम पाण्यातून टीबॅग्ज काढा आणि थंड होऊ द्या. मग त्यांना बर्नच्या प्रभावित भागात ठेवा. त्वचेवर टीबॅग घासू नका. त्वचेला टीबॅगचा पदार्थ शोषण्यास अनुमती द्या. त्याच प्रकारे, आपण पुरळ आणि कीटकांच्या चाव्याव्दारे होणारी खाज सुटण्याचे ठिकाण देखील ठेवू शकता. खाज सुटणे आणि जळल्याने आराम मिळेल. हिरड्या जर आपल्या हिरड्या रक्तस्त्राव होत असतील तर टीबॅग आपल्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. आपण थंडगार वापरलेल्या टीबॅग्ज हिरड्या वर ठेवता. लवकरच हिरड्या पासून रक्तस्त्राव थांबेल आणि सूज देखील कमी होईल. माेठा तीळ चहाच्या पिशव्यामध्ये असलेले टॅनिक एॅसिड, मोल्स प्रभावी बनविणार्‍या बॅक्टेरियांशी लढा देते, ज्यामुळे मोल्स कोरडे पडण्याची प्रक्रिया वेगवान होते. 10 मिनिटांपर्यंत वार्ट्सवर गरम टीबॅग घाला. दिवसातून दोन किंवा तीन वेळा या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करून, आपल्याला मस्सामध्ये फरक जाणण्यास सक्षम होईल. सूज कोमट पाण्यात टीबॅग्ज भिजवा. आणि त्यानंतर त्यांना 20 मिनिटांसाठी दोन्ही डोळ्यांवर ठेवा. झोपेअभावी ही कृती डोळ्यांखालील सूज कमी करेल. हे गडद मंडळे देखील कमी करते. टोमॅटोचे सेवन गर्भवती महिला आणि बाळांना ठरते फायदेशीर डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.



