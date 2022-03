Glaucoma: वेळीच ओळखा काचबिंदूचा धोका; लक्षणं अन् उपाय जाणून घ्या

डोळा (Eye) हा मानवी शरीरातील अतिशय महत्त्वाचा तसेच नाजूक अवयव. जगाची प्रत्यक्ष अनुभूती डोळे नसेल तर घेता येत नाही. म्हणूनच चेहऱ्याच्या खोबणीत बसलेल्या या दोन्ही अवयवांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. डोळ्यांना अपघात,आजार अथवा वयानुसार मोतीबिंदू, काचबिंदू, रातांधळेपणा असे आजार जडण्याची शक्यता असते. काचबिंदू झाला तर कायमची दृष्टी जाण्याची भीती आहे. यामुळे चाळीशीनंतर वर्षातून एकदा डोळ्यांची तपासणी करून काचबिंदूसह (Glaucoma) डोळ्यांच्या इतर आजारांचे निदान करणे आवश्यक आहे.

आपल्या देशात अंधत्वाच्या प्रमुख कारणांपैकी सर्वात प्रमुख कारण काचबिंदू आहे. या आजारांमध्ये डोळ्याच्या आतील दबाव वाढतो आणि डोळ्याची मुख्य प्रकाश संवेदना वाहून नेणारी नस (ऑप्टिक नर्व्ह) खराब अर्थात ती सुकून जाते. ही प्रक्रिया एका दिवसात होत नाही तर हळूवारपणे सुरू असते. त्यावेळी त्या व्यक्तीला काचबिंदूचा कोणताही त्रास जाणवत नाही. मात्र, डोळ्यातील सभोवतालची नजर कमी होते. नंतर मुख्य मध्यवर्ती नजर होते.तेव्हा काचबिंदू झाला असल्याचे लक्षात येते. पण नंतर उपचारांचा कोणताही फायदा होत नाही, असे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सहयोगी प्राध्यापक डॉ. कविता धाबर्डे यांनी सांगितले. (Identify the risk of glaucoma in time; Know the symptoms and remedies)

देशात दीड कोटींपेक्षा जास्त नागरिक काचबिंदूमुळे नजर गमावून बसले आहेत. तर दरवर्षी ६० हजार रुग्णांना काचबिंदूमुळे दृष्टी गमावण्याची वेळ येते. विशेष असे की, काचबिंदू होत असताना याची सुरूवातीला कोणताही लक्षणे दिसत नाहीत. सर्वसामान्य नागरिकांना काचबिंदू म्हणजे काय हेच ठावूक नाही. डोळ्यात असणारा ताण वाढला असता डोळा अचानक दुखू लागतो. तसेच डोळा लाल होतो आणि दृष्टी अचानक कमी होऊ लागते. डोळ्यांच्या या आजारातील काचबिंदूवर तातडीने उपचार न केल्यास डोळा निकामी होतो, असे डॉ. धाबर्डे सांगतात.

स्त्रियांची संख्या अधिक-

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील २.६ टक्के लोकांना काचबिंदू होतो. डोळ्यांची नियमित तपासणी केली तर डोळ्यांच्या आजाराचे निदान लवकरात लवकर होते. भारतात काचबिंदू या डोळ्यांच्या आजाराला बळी पडणाऱ्यांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या अधिक आहे. विशेषत: अँगल क्लोझर ग्लुकोमा ज्यात बुब्बुळ डोळ्यांतील द्रवपदार्थाचं (अ‍ॅक्वेयस ह्युमर) वहन होण्यापासून रोखते. हा आजार स्त्रियांमध्ये जास्त होतो.

चाळीशीनंतर या लोकांना काचबिंदूचा धोका-

चष्म्याचा नंबर वारंवार बदलत असेल

कुटुंबात कुणाला आधीपासून काचबिंदू असल्यास

मधुमेह आणि रक्तदाबाचे रुग्ण

दृष्टी संकुचित होत असेल तर

स्टेरॉईड औषधांचा अतिवापर

आजूबाजूची नजर कमी होणे.

वाहन चालविताना बाजूचे न दिसणे

प्रकाश दिव्याभोवती इंद्रधनुष्यासारखे वलय दिसणे

उपाय-

डोळ्यांची दरवर्षी एकदा तपासणी करावी

डोळ्यांसाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आय ड्रॉपचा वापर करावा

नेत्रतज्‍ज्ञांच्या सल्ल्याने काचबिंदूचे निदान करावे