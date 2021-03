वेगवेगळ्या भांडणांमध्ये जेवण केल्यामुळे मिळतात अनेक फायदे ;जाणून घ्या

कोल्हापूर : बऱ्याचदा आपण ऐकतो की तांब्याच्या भांड्यातून पाणी पिणे शरीराला खूप चांगलं असते. अशी अनेक भांडी आहेत ज्यामध्ये जेवण जेवल्याने किंवा पाणी पिल्याने अनेक फायदे होतात. बऱ्याच महिला अशा असतात ज्या वजन कमी करण्यासाठी विशेष अशी भांडी पाणी पिण्यासाठी, जेवण्यासाठी, नाश्ता करण्यासाठी वापरतात. जनरली स्टील आणि प्लास्टिकचा वापर जास्त केला जातो. मात्र तुम्हाला माहिती का वेगवेगळ्या भांड्याच्या वापराने वेगवेगळे फायदे होऊ शकतात. या लेखातून तुम्ही जाणून घ्या. तांबे भांडीचा वापर

तांब्याच्या भांड्यामध्ये सेवन केल्याने आरोग्यासाठी खूप फायदेमंद आहे असं मानले जाते. इतर भांड्या पेक्षा या भांड्यात जेवण केल्यामुळे दिमाग खूप जास्त तेज होतो. जाणकार सांगतात की, या भांड्यामध्ये रक्ताचे विकार सुधारित होण्यासाठी मदत होता शिवाय भुक सुद्धा वेळेवर लागू शकते. परंतु या भांडणांमध्ये आंबट पदार्थाचे सेवन करू नये. त्याचे रुपांतर ऍसिडमध्ये होऊ शकते. एल्युमिनियमची भांडी

आयुर्वेदानुसार या भांडणांमध्ये जेवण जेवले नाही पाहिजे. असे मानले जाते की या भांड्यामध्ये जेवण केल्यामुळे हळूहळू हाडे कमजोर होऊ लागतात शिवाय पचनक्रियेवर वाईट प्रभाव देखील पडतो. त्यामुळे या भांड्यात जेवणाचे शक्यतो टाळावे. लोखंडी आणि स्टीलची भांडी

जवळजवळ सध्या सगळ्याच महिलांना ही गोष्ट माहीत आहे की लोखंडी भांड्यामध्ये जेवण केल्यामुळे शरीरातील आयर्नची कमतरता दूर केली जाते. यात तयार जेवण केल्यामुळे शरीराची ऊर्जा व्यवस्थित राहते. परंतु मासे अशा भांड्यामध्ये बनवू नये कारण त्याचे रूपांतर ऍसिडमध्ये होऊ शकते. तांब्याचे भांडे

तांब्याच्या भांड्याचा उपयोग पोटातील गॅस ची समस्या दूर करण्यासाठी होतो. या भांड्यातील पाणी पिल्यामुळे स्मरणशक्ती वाढते. शिवाय लिव्हर संबंधित जे काही आजार असेल ते देखील दूर होतात. काही लोक यामध्ये तुळशीचे पाने टाकून ते पाणी पितात. मातीची भांडी

सुरक्षित आणि आरोग्यवर्धक भांडे मांनले जात असेल ते म्हणजे मातीचे भांडे.या भांड्यांमध्ये सेवन केल्यामुळे शरीराला कोणतेही नुकसान होत नाही. अजूनही काही खेडेगावांमध्ये मातीच्या भांड्यात मध्ये जेवण बनवले जाते जेवण बनवण्यासाठी याला वेळ लागतो. मात्र या भांड्यात जेवण तयार करण्याने आणि जेवल्यामुळे शहराला कुठलीही हानी पोहोचत नाही.

