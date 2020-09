वयाच्या चाळिशीत पोहोचेल्या पुरुषांनी 'या' तपासण्या करायलाच हव्या

नागपूर - अतिरिक्त ताण, खाण्यापिण्याच्या बदलेल्या सवयी यामुळे अनेक आजार जडतात. आधी वयाच्या साठीमध्ये होणारे आजार आता ३० ते ४० या वयामध्ये व्हायला सुरुवात होते. यापैकी जास्तीत जास्त आजाराचे प्रमाण पुरुषांमध्ये असल्याचे पाहायला मिळते. मात्र, अशा पुरुषांनी चाळीशीनंतर आपल्या आरोग्याची योग्य ती काळजी घेतली तर सर्वकाही सुरळीत राहण्यास मदत होते. अनेक आजारांचे वेळेत निदान झाले तर ते पूर्णपणे बरे होतात आणि पुढील धोका टळतो. त्यासाठी वेळेत उपचार मिळणे सुद्धा गरजेचे आहे. काहींची रोगप्रतिकारशक्ती चांगली असते. त्यामुळे त्यांना दीर्घकाळ उपचाराची गरजही भासत नाही. पण, आपल्याला आजार होऊच नये यासाठी आपण प्रयत्नशील असायला पाहिजे. त्यासाठी वयाच्या चाळिशीत पोहोचलेल्या पुरुषांनी काही तपासण्या करणे गरजेचे आहे. पुरुषांनी करावयाच्या तपासण्या - दातांची तपासणी -

वाढत्या वयानुसार दात आणि हिरड्यांच्या समस्या उद्भवायला सुरुवात होते. दाताला झालेली इजा प्रचंड वेदनादायी आणि उपचार पद्धती वेळखाऊ असतो. त्यामुळे आपण घरच्याघरी दातांची निगा राखणे गरजेचे आहे. दररोज दोनदा दात घासावे. महिन्यातून एकदा तरी कोणाच्या मदतीने किंवा स्वतः आरशासमोर उभं राहून हिरड्यांना किड लागली आहे काय? हे तपासून घ्यावे. तसेच प्रत्यक्ष रुग्णालयात जाऊन काही चाचण्या कराव्यात. त्वचेचे निरीक्षण -

त्वचेवर कुठे तीळ आले आहेत का? याची तपासणी करणे गरजेचे आहे. तीळ आले असतील तर त्यामध्ये काही बदल झाले आहेत का? तिळाचा रंग बदललाय का? तसेच आपल्याला त्वचेवर कुठेतरी काळे-पांढरे डाग तर आले नाही ना हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे. टेस्टीसची तपासणी -

खरंतर वयात आल्यापासूनच टेस्टीसची तपासणी करणे गरजेचे असते. त्यासंबंधी पालकांनी आपल्या मुलांना शिक्षण द्यायला पाहिजे. पण, दुर्दैवाने तसे घडत नाही. साधारण वयाची चाळिशी ओलांडल्यानंतर प्रत्येक पुरुषाने टेस्टीसची तपासणी करणे गरजेचे आहे. त्याठिकाणी एखादी गाठ किंवा सूज असल्यास त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. तसेच आवश्यक उपचार करावेत. रक्तदाब -

याशिवाय दारू, सिगारेटच्या सेवनामुळे उच्च रक्तदाबाची समस्या उद्भवत असते. व्यायामाची कमी आणि वजन जास्त यामुळे देखील रक्तदाबावर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. त्यामुळे पुरुषांनी रक्तदाबावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळेच अनेक आजारांवर मात करता येते.



