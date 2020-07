तुमच्या घरात येणारी दुधाची पिशवी कोरोनापासून सुरक्षित आहे का? FSSAIने दिल्या सूचना

पुणे - सध्या संपूर्ण जग कोरोनाशी लढत आहेत.कोरोनाला रोखण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी लॉकडाऊन केलं आहे. याकाळात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात येत आहेत. तरीही कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. लोक बाजारातून साहित्य आणण्यासाठी बाहेर पडतात. त्यात भाजीपाला, राशन किंवा इतर सर्व वस्तूंच्या खरेदीकडे संशयानेच पाहिलं जातं. अनेक लोक बाजारातून खरेदी केलेलं सॅनिटाइज करण्याचाही प्रयत्न करतात. दररोज वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये दुधाबाबतही लोकांच्या मनात भीती आहे. दुधाची पिशवी कोरोनाच्या प्रादुर्भावापासून मुक्त आहे हे माहिती असायला हवं.

दुधाची खरेदी एखाद्या दुधवाल्याकडून किंवा डेअरीतून घेतलं जातं. तिथं सोशल डिस्टन्सिंग किती पाळलं जातं, सॅनिटायझिंगच्या बाबतीत काय परिस्थिती असते याची माहिती नसते. त्यामुळे अनेक लोकांशी संपर्क होत असल्याने दुधाच्या खरेदीवेळी कोरोनाची भीतीही सतावत असते. भारताच्या अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) स्पष्ट केलं आहे की, पिशवीबंद पाकिटातील दूध पुर्णपणे सुरक्षित आहे.

Here are some simple tips to keep in mind for keeping packaged milk clean.#EatRightIndia #HealthForAll #SwasthaBharat pic.twitter.com/r01WhnOCtA