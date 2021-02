इनर इंजिनिअरिंग : योग कशामुळे लोकप्रिय?

योग लोकप्रिय होण्याची अनेक कारणे आहेत. यापैकी एक गोष्ट म्हणजे तो तुम्हाला तुमच्या अस्तित्वाच्या काही मूलभूत पैलूंची जाणीव करून देतो. एकदा एका बालवाडीत शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना विचारले, ‘‘मी माझ्या डोक्यावर उभा राहिलो तर तुम्हाला माझा चेहरा लाल झालेला दिसेल, कारण माझ्या डोक्यात रक्त वाहू लागेल आहे. परंतु जेव्हा मी माझ्या पायावर उभा राहतो तेव्हा असे होत नाही. का?’’ एक लहान मुलगा म्हणाला, ‘‘कारण पाय रिकामे नाहीत.’’ योग सर्वत्र इतका लोकप्रिय का होत आहे? बदलत्या फॅशन्ससह इतर अनेक गोष्टी येतात आणि जातात; परंतु योग हजारो वर्षांपासून टिकून आहे आणि अजूनही त्याची लोकप्रियतेची घोडदौड सुरूच आहे. आजकालचा योग अत्यंत ढोबळ मार्गाने आणि अनेक वेळा चुकीच्या मार्गाने प्रसारित केला जात असला तरीही तो टिकून आहे. असे का? त्याच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे कारण म्हणजे शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात प्रसारण. आज या ग्रहावर आपल्याकडे पूर्वीपेक्षा जास्त बुद्धी आहे. तर, स्वाभाविकपणे बुद्धी जसजशी बळकट होते तसतसे लोक प्रत्येक गोष्टीचे तार्किक स्पष्टीकरण शोधू लागतात. ते जितके तर्कसंगत होतील तितके ते विज्ञानावर अवलंबून राहतात आणि विज्ञानाचा परिणाम म्हणजे तंत्रज्ञान. जगात बुद्धीची क्रिया जसजशी अधिक मजबूत होत जाईल, तसतसे अधिकाधिक लोक योगाकडे वळतील आणि सर्वांगीण कल्याण साध्य करण्याचा हा सर्वांत लोकप्रिय मार्ग बनेल यात शंकाच नाही. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तुमच्या मनाचा संदर्भ येतो तेव्हा ते काय काय म्हणत असतं हेच तुम्हाला कळत नाही. तुमचे मन काय म्हणते ते कदाचित तुम्हाला अगदी वाजवी आणि सरळ वाटेल. परंतु इतर कुठेतरी हरवल्यासारखे वाटेल. विशेष करून तुमच्या सध्याच्या समजुतीच्या पातळीच्या पलीकडला एखादा पैलू येतो तेव्हा मन भयानक मार्गदर्शक ठरतं कारण ते गोष्टी वेगवेगळ्या गोंधळून टाकणाऱ्या मार्गांनी सांगते ज्यामुळे ते तुम्हाला अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवायला भाग पाडते आणि ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष तुमच्या अगदीसमोर अस्तित्वात असतात त्यांना तुम्हाला ते मुकायला लावते. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा म्हणूनच योगाने शरीर, तुमच्या ऊर्जेच्या माध्यमातून, तुमच्या श्वासातून, भावनांच्या माध्यमातून आणि स्वाभाविकपणे बुद्धीच्या माध्यमातून आध्यात्मिकतेचा ठाव घेण्याचा सर्वांगीण मार्गाचा अवलंब केला. परंतु, योग फक्त बुद्धीवर अवलंबून नाही- कारण बुद्धी नेहमी जो काही तिचा दृष्टिकोन असतो त्यामधून ठाव घ्यायचा प्रयत्न करत असते. आणि ते बुद्धीला यथार्थसुद्धा वाटते. म्हणून आपण शरीरावर अधिक विश्वास ठेवायला शिकतो. सहजपणे तुम्ही या शरीराकडे एक साधन म्हणून पाहू शकलात आणि त्या पद्धतीने त्याचा वापर करायला शिकलात, तर ते शक्तिशाली साधन बनेल. ते तुम्हाला इथे आणि याच्याही पलीकडे असलेल्या गोष्टींबद्दल सर्वकाही ठाव देऊ शकते. शरीर विश्वासार्ह आहे; परंतु मन नाही. आपले मन अनेक तात्त्विक संदर्भ निर्माण करते. ‘‘तुमच्या शरीराला पिळून, वाकवून हा सगळा मूर्खपणा करून काय उपयोग? हे तुम्हाला स्वर्गात आणि आत्मज्ञानाकडे घेऊन जाईल का?’’ शरीर कधीही तुमच्याशी खोटे बोलत नाही. तुम्ही ते उत्तमरीत्या विकसित केले, शरीरासाठी तुम्ही निर्माण केलेल्या ओळखी आणि आसक्ती टाकून दिल्या, त्याला केवळ एखाद्या साधनासारखे चालवायला आणि वापरायला शिकलात तर हे या ग्रहावरील सर्वांत विलक्षण आणि सर्वात शक्तिशाली आहे. योगाची अवघी प्रक्रिया फक्त तुमच्या वापरासाठी या शरीररूपी यंत्रावर नियंत्रण मिळवणे आणि त्याला जाणून घेण्याबद्दल आहे. Edited By - Prashant Patil

