तुम्हाला माहितीय? आरोग्याबद्दल लोकांमध्ये 'हे' 5 मोठे गैरसमज आहेत!

सातारा : आरोग्याविषयी आपण जागरुक असणे गरजेचे आहे. मात्र, आरोग्याच्यादृष्टीने आपण नेहमी गैरसमजाला खतपाणी घालत असतो, त्यामुळे आपल्याला विविध प्रकारच्या आजारांचा सामना करावा लागतो. असे दिसून आले आहे की, औषधांविषयी जनमाणसांत आजही अनेक गैरसमज पहायला मिळतात. चला तर मग जाणून घेऊयात लोकांमध्ये आरोग्याबद्दल असलेले गैरसमज.. 1. रोग आपला खरंच शत्रू आहे? वैद्यकीय जगतात सर्वात मोठी कोणती चूक असेल, तर ती म्हणजे, गैरसमज! प्रिय वाचकांनो, रोग आपले मित्र आहेत. मी येथे कर्करोग, एड्स, हृदयविकाराचा झटका इत्यादी गंभीर आजारांबद्दल बोलत नाही, तर उलट्या, अतिसार, खोकला, ताप आदी जे आजार आहेत ते आपल्या शरीरासाठी अमृत आहेत. हे आजार शरीरातून विष काढून टाकते. असो, आपण कोणतेही दूषित अन्न खाल्ल्यास शरीर काय करते? ते उलट्या किंवा अतिसाराच्या सहाय्याने त्यास पटकन बाहेर काढते. त्याने चूक केली का? जर त्याने असे केले नाही, तर ते तुमच्यासाठी बरे आहे का? येथे उलट्या, अतिसार आपले शत्रू आहेत? प्रिय वाचकांनो, उलट्यांचा मल शरीराचे रक्षण करीत नाही का? जेव्हा शरीराचे तापमान वाढते, तेव्हा बॅक्टेरिया आणि व्हायरसची वाढ कमी होते. संसर्ग रोखण्याचा हा एक नैसर्गिक मार्ग आहे. मग ताप आपला शत्रू बनला आहे? जर आपल्याला खोकला नसेल, तर हजारो रुपये खर्च करूनही आम्ही आमच्या फुफ्फुसातून श्लेष्मा किंवा कफ काढून टाकू शकणार नाही. खोकला हा फुफ्फुसांचा मास्टर आहे. त्याचप्रमाणे, शिंका आपल्या श्वसनसंस्थेचा रक्षक असून आपले संरक्षण करतो.

2. वेदना निर्दयी असते बर्‍याचदा रुग्ण त्यांच्या वेदनांवर उपचार करण्यासाठी बऱ्याच वेळा प्राणघातक पेनकिलर खात असतात, तर ती वेदना ही आपली सहानुभूती होती. वेदना स्वतः सांगत होती की, एक समस्या आहे जी त्वरित सुधारली पाहिजे. आपल्या शरीरात उपस्थित असणारी उपचारशक्ती आपल्याला न सांगता अनेक रोग आणि समस्या दूर करते. जेव्हा तिला आपल्या सक्रिय मदतीची आवश्यकता असते, तेव्हा तिने एक संकेत पाठविला की, आपण देखील या समस्येचे निराकरण करण्यात मदत करावी. परंतु, आपण त्या सिग्नलचा शत्रू असल्याचा विचार करण्यास प्रारंभ करता. गुडघेदुखी होणार नाही, मग हे त्रासदायक आहे हे आपणास कसे समजेल? जर तुम्हाला मूत्रपिंडात वेदना होत नसेल, तर त्यात खडे आहेत काय हे आपणास कसे समजेल? जर तुम्हाला हृदयविकाराचा त्रास नसेल, तर हृदयविकाराचा झटका किती घातक असेल? तुम्ही विचार केला आहे का? तर मित्रांनो, वेदनांना निर्दय मानू नका, परंतु आपली सहानुभूती घ्या. त्याला काय सांगायचे आहे ते समजावून घ्या, आपण आता काय करावे, हे देखील जाणण्याचा प्रयत्न करा.

3. आजारांची लक्षणे हीच खरी 'रोग' असंख्य डॉक्टर पाहिले आहेत, जे फक्त लक्षणांवरच उपचार करत असतात. तर मूळ समस्या हा आजार आहे. आजकाल प्रचलित असलेली वैद्यकीय पद्धत दुर्दैवाने लक्षणांच्या उपचारांवर अवलंबून आहे. लक्षणे दाबून आम्ही आजार बरे करतो आणि नंतर किरकोळ रोगाने ग्रस्त असतो. 4. 'आजार' म्हणून सामान्य गोष्टी समजून घ्या दररोज असे रुग्ण प्रत्येक डॉक्टरांकडे येतात, जे सामान्य गोष्टींना रोग मानतात आणि बर्‍याच दिवसांपासून उपचारासाठी भटकत असतात. आंतड्यांसंबंधी दररोज हालचाली व्हायला हव्यात, अन्यथा बद्धकोष्ठतेवर परिणाम होतो. हे जाणून घेतल्याशिवाय लोक बद्धकोष्ठता पावडर खातात आणि आतडे खराब करत राहतात. आपण हे रोग म्हणून पाहण्याचा विचार करणार नाही काय? रोगांसारख्या सामान्य गोष्टींचा विचार करू नका, जसे की खाल्ल्यानंतर टॉयलेटमध्ये जाण्याची प्रवृत्ती, जास्त काम करून कंटाळा आला आहे, कधीकधी श्वासोच्छवास त्रास, कधीकधी स्नायूंचा झटका, चालणे हे सर्व सामान्य आहे, याला दुर्लक्ष करा.

5. रोग केवळ औषधांद्वारे बरे होतात? औषधांबद्दल एक मोठा गैरसमज देखील आहे, की रोग केवळ औषधांद्वारे बरे होतात. औषधं रोग बरे करतात. जगातील इतर गोष्टी जसे की सकारात्मक विचारसरणी, प्रवास, धार्मिक कार्य, विश्रांती, झोप, योग, व्यायाम इत्यादी देखील दररोज कोट्यवधी लोकांचे आजार बरे करीत आहेत आणि टाळत आहेत. केवळ औषधांद्वारे उपचारांबद्दल विचार केल्यास डॉक्टरांना वैद्यकीय विज्ञानाचे पूर्ण ज्ञान नसते. आपण स्वत: बर्‍याच वेळा सांगितले असेल किंवा आपण बर्‍याच वेळा ऐकले असेल, की डॉक्टरांनी रूग्णांशी केलेले प्रेमळ संभाषण केवळ रुग्णांचे निम्मे आजार दूर करते, हे देखील समजून घेणे महत्वाचे आहे. डिसक्लेमर : वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

