तुम्ही घरी बल्ड प्रेशर तपासताना 'या' 10 गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा

सातारा : नियमितपणे रक्तदाब तपासणे हे आणि ते व्यवस्थित ठेवणे ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनने अशी शिफारस केली आहे की, ज्याला उच्च रक्तदाब असेल त्याने घरीच त्यांच्या रक्तदाबचे परीक्षण केले पाहिजे. आपला आहार आणि जीवनशैली पाहून आपल्या रक्तदाब नंबरवर टॅब ठेवण्यास मदत होते. आपण जे औषध घेतो त्याने रक्तदाबावर परिणाम होतो की नाही हे आपणांस समजते. घरी बल्ड प्रेशरची (बीपी) तपासणी करून आपण कोणत्याही संभाव्य आरोग्याच्या गुंतागुंतांबद्दल आपल्या डॉक्टरांशी बोलू शकता. तुम्ही डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर किंवा स्फिगमोमनोमीटरच्या मदतीने घरीच आपल्या बीपीचे परीक्षण करू शकता. घरी आपल्या ब्लड प्रेशरवर लक्ष ठेवण्यासाठी या सूचनांचे पालन करा. बीपी तपासण्यासाठी बीपी मॉनिटर खरेदी करण्यापूर्वी, आपल्या डॉक्टरांकडून अचूकतेसाठी पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला जातो. डॉक्टरांनी घेतलेल्या नोंदीची तुलना करण्यासाठी वर्षातून एकदा दवाखान्यातील मॉनिटरवर नोंद करा. आपण उपकरणे योग्य प्रकारे वापरत आहात हे देखील डॉक्टरांकडून तपासून घ्या. जर आपल्या उच्च रक्तदाबचे निदान झाल्यास, दररोज दोनदा बीपी तपासणी करणे सुरू करा. जेवणापूर्वी, सकाळी एकदा आणि संध्याकाळी एकदा तपासा. प्रत्येक वेळी आपण तपासणी करत असताना दोन किंवा तीन वेळा करा आणि नंतर सरासरीची गणना करा. प्रथमच तपासल्यानंतर, एक ते तीन मिनिटे थांबा आणि पुढील एक घ्या. जागे झाल्यानंतर लगेचच बीपी मोजू नका. औषधे घेण्यापुर्वी किंवा खाण्यापूर्वी खाणे टाळा तपासणी टाळा. बीपी तपासणीपूर्वी शौचालयात जा. भरलेल्या मूत्राशयात रक्तदाब मोजल्यास आपली संख्या थोडीशी वाढू शकते. जेव्हा आपण खूप ताणतणाव असता तेव्हा बीपी तपासणी करु नका. मॉनिटर वापरताना शांतपणे बसा. आपल्या पायाला विश्रांती द्या. गुडघे मोकळे होणे आवश्यक आहे. मानसिकरित्याही शांत होण्याचा प्रयत्न करा. तपासणी करताना बोलू नका. आपला हात व्यवस्थित ठेवला आहे याची खात्री करा. प्रत्येक वेळी आपण रक्तदाब मोजण्यासाठी त्याच हाताचा वापर करा. आपला हात हृदयाच्या पातळीपर्यंत उंचावा. टेबल किंवा खुर्चीच्या हातावर ठेवा. बेल्ट कपड्यांऐवजी उघड्या त्वचेवर ठेवा. शक्यतो, आपला हात स्लीव्हच्या बाहेर सरकवा डिसक्लेमर : वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

