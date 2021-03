पचनसंस्थेशी निगडीत विकार आहेत? जाणून घ्या उपचारांविषयी

सध्याच्या काळात प्रत्येक जण घड्याळाच्या काट्यावर धावत आहे. त्यामुळे अनेक जण त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. अपूर्ण झोप, जेवणाच्या अनियमित वेळा, धुम्रपान, फास्टफूडचं जेवण यासारख्या गोष्टींमुळे अनेक जणांना शारीरिक तक्रारी जाणवू लागल्या आहेत. यात सध्या अनेक जण पचनसंस्थेशी निगडीत समस्यांनी त्रस्त आहेत. यात अपचन ही समस्या तर असंख्य जणांमध्ये दिसून येते. अपचनाची ही समस्या पाचन तंत्राशी निगडित आहे, ज्याला गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल (जीआय ट्रॅक्ट) म्हणून ओळखले जाते. तुम्हाला माहिती आहे काय? मानवी पचन संस्थेत तोंड, घसा, अन्ननलिका, जठर, स्वादुपिंड, यकृत, पित्ताशय, लहान व मोठे आतडे, गुदाशय हे अवयव येतात. या सर्व अवयवांना विविध प्रकारचे आजार होतात. यांनाच पचनसंस्था विकार किंवा गॅस्ट्रो-एन्टरॉलॉजिकल डिसऑडर्स म्हणतात. पचनसंस्थेची संबंधित या आजारांमुळे अनेक लोक त्रस्त आहेत. १. गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस -

या आजारामध्ये ताप येणे, उलट्या होणे, डोकेदुखी किंवा अतिसार यासारखी लक्षणं जाणवतात. तसंच विषाणूच्या संक्रमणामुळे पोटात फ्लू होण्याचादेखील धोका संभवू शकतो. या आजारामध्ये पचनसंस्थेवर त्याचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस हा आजार होऊ नये, यासाठी भरपूर पाणी पिण्याची गरज आगे. तंसच वैयक्तिक स्वच्छा राखणे, जेवणापूर्वी स्वच्छ हात धुणे यासारखी काळजी घेतली पाहिजे. २. गॅस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज (जीईआरडी) -

जर सातत्याने छातीत जळजळ होत असेल किंवा वारंवार अपचन होत असेल तर योग्य वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कारण हा त्रास जीईआरडी असू शकतो. जीईआरडी हा पचनासंबंधी विकार असू शकतो. जीईआरडी यालाच गर्डदेखील म्हणतात. ही एक अशी स्थिती आहे, ज्यात आपण खाल्लेलं अन्न तोंडातून अन्ननलिकेद्वारे जठरामध्ये जाते. अन्ननलिकेच्या खालच्या टोकाशी एक झडप असते. ही झडप उघडली की अन्न जठरामध्ये जाते आणि झडप पूर्ण बंद होते. ही झडप बंद झाल्यामुळे अन्न आणि जठरातील आम्ल पुन्हा उलट मार्गाने अन्ननलिकेत प्रवेश करू शकत नाही. यामुळे पोटातील घटक पुन्हा अन्ननलिकेत वर जातात. यामुळे अस्वस्थ वाटू लागतं. हृदयात जळजळ होऊ लागते. जीईआरडी या विकाराने बहुतेक जण त्रस्त आहेत. जीवनशैलीत योग्य तो बदल करून हा त्रास रोखू शकतो. याशिवाय थंडपेय, चीज किंवा दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन करणं टाळा. तसेच आजार नियंत्रणात आणण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधोपचार घ्या. ३. पोटातील अल्सर -

पेप्टिक अल्सर रोग (पीयूडी) हा अतिगंभीर आजारांपैकी एक आजार ओळखला जातो. यालाच पोटातील अल्सरदेखील म्हटलं जातं. कोणताही पदार्थ खाताना अन्ननलिकेत जर जळजळ किंवा वेदना होत असतील तर हा अल्सर वाढतो असं समजावं. हा अल्सर अन्ननलिकेत किंव आतड्यांच्या आतील भागांत तयार होतात. या आजाराचे एक कारण जंतुसंसर्ग सुद्धा असू शकते. यात जठराला सूज येणं, वजन कमी होणं, शौचातून रक्त जाणं, शौचाचा रंग काळा दिसणं अशी लक्षणं जाणवतात. ४. बद्धकोष्ठता-

पौष्टिक आहारात अभाव आणि शारीरिक हालचाली कमी झाल्यास पचनाच्या समस्या उद्भवतात. यामुळे बद्धकोष्ठतेची त्रास होऊ शकतो. बद्धकोष्ठता त्रास म्हणजे कठीण स्वरूपात शौचास होणे, पोट स्वच्छ न होणे आणि मलत्याग करताना त्रास होणे. हा त्रास कमी करण्यासाठी आहारामध्ये फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा. जसे की, बेरी, ब्रोकोली, धान्य, बटाटे आणि सफरचंद इत्यादी. जेणेकरून अन्नपचनास येणारी समस्या टाळता येणं शक्य होईल. ५ मूळव्याध-

ज्या व्यक्तींना पचनसंस्थेशी निगडीत वारंवार समस्या निर्माण होतात. त्या व्यक्तींना कालांतराने मुळव्याधीचा त्रास जाणवू लागतो. या आजारात गुदद्वारात तीव्र वेदना, खाज सुटणे, शौच करताना दुखणं, रक्तवाहिन्या सूजणं, शौचातून रक्त पडणं अशी लक्षणं दिसून येतात. याशिवाय शौच करण्याच्या जागेवर होणारी जळजळ रोखण्यासाठी सिटझ बाथ अतिशय फायदेशीर ठरू शकते. मुळव्याधीचा त्रास होण्यापासून टाळण्यासाठी नियमित आहारात फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश करा. (लेखक डॉ. रॉय पाटणकर हे झेन मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट आहेत.)



Web Title: stomach problem gastrointestinal disorders the most common signs and symptoms