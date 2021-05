नागपूर : शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्यही (Mental health) निरोगी राहणे फार गरजेचे आहे. बदलती जीवनशैली, ताणतणावामुळे मानसिक आरोग्यावर दुष्परिणाम पाहायला मिळतात. कामाच्या ताणामुळे स्वतःला वेळ देता येत नाही. अनेकांना एकावेळी अनेक गोष्टी लक्षात ठेवणे कठीण जाते. अशा परिस्थितीला शारीरिक आरोग्यासोबतच बौद्धिक आरोग्यही कारणीभूत असू शकते. तेव्हा मेंदूला पुन्हा फ्रेश (Brain fresh) करण्यासाठी दररोज कसा सराव केला पाहिजे, याविषयी आज आपण जाणू घेऊ या... (These are effective ways to refresh the brain)

तुम्हाला हे माहितीच आहे की, मेंदूचे दोन भाग असतात. एक डावा आणि दुसरा उजवा. मेंदूचा डावा भाग हा उजव्या शरीराचे नियंत्रण करतो आणि उजवा मेंदू हा डाव्या शरीराचे नियंत्रण करतो. मेंदूत वेगवेगळी कामे करणारी जी क्षेत्र आहेत, ती दोन्ही भागांत मिळून विभागलेली आहेत. मेंदूच्या डाव्या भागात भाषा, विचार, गणित, तर्क यांची केंद्र आहेत, तर उजव्या भागात भावना, कला, सृजनशीलता यांची केंद्र आहेत. डाव्या मेंदूत व्यवहाराची कामे चालतात. धोरण ठरवण्याचे काम डाव्या मेंदूचं. हा वस्तुनिष्ठ विचार, एखाद्या गोष्टीच्या खोलात जाऊन विचार करतो. विज्ञानाचं काम या क्षेत्राकडे सोपवलेलं आहे.

व्यावसायिक तसेच व्यक्तिगत जीवनात होणाऱ्या बदलांशी जुळवून घेणे आणि दैनंदिन जीवनातील मेंदूची कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे म्हणजे ब्रेन फिटनेस. असे आढळून आले आहे की मेंदू हा शरीरातील एक सर्वांत जास्त बदल करता येण्याजोगा भाग आहे. आपण दररोज मेंदूचा वापर कसा करतो यावरून मेंदूची कार्यक्षमता ठरते आणि ती वाढवता येते. वाढत्या वयानुसार होणाऱ्या अल्झायमर, स्मृतिभ्रंश यासारख्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी ब्रेन फिटनेस महत्त्वाचे आहे. मेंदूला रिचार्ज करण्यासाठी ब्रेक देण्यासाठी काही प्रभावी मार्ग आहेत.

झोप

झोप ही मेंदूला रिचार्ज करण्याचा उत्तम मार्ग आहे. मेंदूला रिचार्ज करण्यासाठी चांगली झोप घेणे आवश्यकता आहे. दररोज रात्री सात ते आठ तासांच्या झोपेमुळे मेंदूचे कार्य सुधारण्यास मदत होते. पुरेशी झोप घेतल्यास मेंदूच्या कार्यावर परिणाम करणारे आरोग्यविषयक समस्या टाळण्यास देखील मदत करते.

फिरणे

मेंदूला रिचार्ज करण्यासाठी चालत जा. चालल्याने सर्जनशील विचारांना प्रोत्साहन मिळते. फ्री-वॉकिंग मेंदूत डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय करू शकते. हे मनाचे प्रवाह, लवचिकता आणि विचारांची मौलिकता देखील सुधारू शकते.

काहीतरी नवीन करून पहा

एकच काम केल्याने सर्जनशील विचार आणि उत्पादकता प्रभावित होऊ शकते. नवीन कल्पना घेऊन येण्यासाठी आणि मनाचे रिचार्ज करण्यासाठी आराम क्षेत्रातून बाहेर पडा आणि काहीतरी नवीन करून पहा. जुन्या कल्पनांमध्ये वेगवेगळे अनुभव जोडून स्मृती स्टोअरमध्ये बऱ्याचदा नवीन कल्पना येतात.

निसर्ग एक्सप्लोर करा

खूप काम करून थकले असाल तर झाडांनी भरलेल्या उद्यानात जा किंवा जंगलात फेरफटका मारा. शांत ठिकाणी चालणे मेंदूला थकवा येण्यास मदत करू शकते.

मानसिकतेचा सराव करा

एका मिनिटासाठीसुद्धा माइंडफुलनेस तंत्राचा अभ्यास केल्यास मनाला विश्रांती व आराम मिळू शकेल. एकाच वेळी शरीराच्या एका भागावर लक्ष केंद्रित करून शरीराच्या उर्वरित भागास आराम करण्यास आणि मेंदूत लक्ष केंद्रित करण्यास अनुमती देऊ शकता.

संगीत ऐका

संगीत ऐकण्याने शरीर आणि मनाला आराम मिळतो. संगीत लक्ष आकर्षित करते आणि ध्यान करण्यास मदत करते.

सक्रिय विश्रांतीची तंत्रे वापरा

काही सक्रिय विश्रांती मनाला आणि शरीराला पुनर्भ्रमण करण्यास मदत करतात: शरीर-डुलकी, योग आणि श्वास घेण्याचे व्यायाम, मानसिक-विश्रांती, स्वत: ची संमोहन, सामाजिक - सखोल स्तरावर इतरांशी संपर्क साधणे आणि आध्यात्मिक - प्रार्थना, ध्यान आणि चिंतन.

एकटा वेळ घाला

एकांतात आराम मेंदूसाठी फायदेशीर आहे. एकटा वेळ घालविण्यामुळे मन साफ ​​करण्याची, लक्ष केंद्रित करण्याची आणि अधिक स्पष्टपणे विचार करण्याची संधी मिळते.

व्यायाम

चळवळ विचारांना समर्थन देते, शारीरिक व्यायाम डीएमएन कार्य सुधारू शकते. एरोबिक व्यायामामुळे मेंदूच्या डीएमएनमधील मुख्य भागांची होणारी बिघाड टाळता येते. या व्यायामामुळे मेंदूच्या इतर क्षेत्रांमधील संपर्क देखील सुधारू शकतो.

