मासिक पाळीमधील शारीरिक व मानसिक त्रास कमी करणारे ५ सोप्पे मार्ग

आजच्या काळात प्रत्येक स्त्री ही पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताना दिसते. अगदी घरातील जबाबदारी सांभाळण्यापासून ते ऑफिसमधील मोठ्या पदावर काम करण्यापर्यंत कोणत्याही क्षेत्रात स्त्री मागे नाही. परंतु, स्त्री होणं सोपं नाही. कारण अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडत असतानाच बऱ्याचदा ती स्वत:कडे मात्र कायम दुर्लक्ष करत असते. त्यामुळे काही वेळा तिला आरोग्यविषयक समस्यांनादेखील सामोरं जावं लागतं. मासिक पाळी हा स्त्रियांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु, या काळातदेखील स्त्रिया त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. म्हणूनच या काळात सतत होणारी चिडचिड किंवा शारीरिक त्रास कमी करणारे काही सोपे मार्ग आहेत. हे मार्ग कोणते ते जाणून घेऊयात. १. मासिक पाळीची तारीख कायम लक्षात ठेवा -

आपल्या मासिक पाळीची तारीख कायम लक्षात ठेवावी आणि त्यानुसार, या काळात लागणारे सेनेटेरीन पॅड किंवा अन्य आवश्यक वस्तू जवळ बाळगायला हव्यात. तसंच सध्याच्या काळात मोबाईलमध्ये ट्रॅकिंग अॅप्स असतात जे आपली मासिक पाळी येण्याची अपेक्षित वेळ सांगू शकते. तसंच मासिक पाळीची तारीख चुकल्यास ती देखील लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. २. आवश्यक वस्तू जवळ ठेवा.

मासिक पाळीची तारीख जवळ येऊ लागल्यावर आवश्यक त्या सर्व वस्तू जवळ बाळगणं गरजेचं आहे. तुम्ही जी सॅनिटरी उत्पादने वापरता ती तुमच्याकडे वेळेवर पोहोचावीत यासाठी एखादा प्लॅन सबस्क्राईब करा. पाळीच्या काळात दुखत असेल किंवा दुखले तर आराम मिळावा यासाठी हीट पॅच नक्की जवळ ठेवा. ३. स्वतःकडे लक्ष द्या-

मासिक पाळीच्या काळात अनेकदा मूड स्विंग्स होत असतात. त्यामुळे या काळात सतत चिडचिड होणे, जीव घाबरा होणे, शकवा येणे, उगाच काळजी वाटणे असे बरेच बदल स्वभावात होत असतात. मात्र, या काळात शांत राहण्याचा प्रयत्न करा. तसंच यापैकी कोणतीही गोष्ट जाणवत असेल तर दीर्घश्वास घ्या. तसंच रोजच्या पेक्षा चार काम कमी करा आणि जास्तीत जास्त आराम करा. ४. तुमच्या आहाराकडे लक्ष द्या-

अनेक स्त्रियांना मासिक पाळीच्या काळात भूक लागते. अशावेळी जंकफूड खाण्यापेक्षा सकस आणि पौष्टिक पदार्थ खाण्यावर भर द्या. भरपूर फळे, फळांचा ताजा रस आणि भरपूर पाणी प्या. ५. हलका व्यायाम आवश्यक -

सौम्य प्रमाणात योगा आणि हलके स्ट्रेचिंग यामुळे कोणालाही त्रास होत नाही. उलट, पोट जड होणे, पाठदुखी, मळमळणे असे त्रास होत असतील तर या हलक्या व्यायामांनी आराम मिळेल. यासाठी अवघी दहा मिनिटे पुरतील, घरात एखाद्या शांत ठिकाणी जा आणि अगदी सोपी आसने करून स्वतःच्या शरीराला व मनाला आराम मिळवून द्या. तुमची मरगळ दूर होईल, शरीर व मन ताजेतवाने होईल. ( लेखक डॉ. शरणा जहांगियानी हे अंधेरी, मुंबई येथील Nua, A new age women wellness platform हॉस्पिटलमध्ये हेड ऑफ कम्युनिटी या पदावर कार्यरत आहेत.)



