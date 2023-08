Bad Cholesterol : खराब कोलेस्ट्रॉलमुळे दरवर्षी 5 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू; लाइफस्टाइलमध्ये करा हा बदल

Bad Cholesterol : शरीरात वाढलेल्या चरबीमुळे आपल्याला ऍक्टिव्हीटी करण्यात त्रास होतो, असं नाहीय तर वाढलेली चरबी आपल्या शरीरात, रक्तात अनेक आजार पसरवत असते. सध्या झपाट्याने वाढलेला आजार म्हणजे मानवी रक्तात आढळणारं कोलेस्टेरॉल होय.

कोलेस्टेरॉलच्या वाढीचा परिणाम केवळ तुमच्या रक्तवाहिन्यांवरच होत नाही तर संपूर्ण शरीरावर होतो. ते तुमच्या धमन्यांमध्ये जमा होते आणि नंतर रक्ताचा मार्ग अवरोधित करते. त्यामुळे रक्ताभिसरणावर परिणाम होतो. याशिवाय यामुळे हृदयविकाराचा झटका, हृदयविकाराचा झटका आणि हृदयविकारही होतात.

आपण सतत हाय कोलेस्टेरॉल आणि ट्रान्स फॅटबद्दल बोलत असतो. आता आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांचे एक मोठे विधान समोर आले आहे ज्यात त्यांनी भारतात वाढत्या हृदयविकाराचे कारण सांगितले आहे. (Bad cholesterol and trans fat cause death of more than 5 lakh people in India every year)

भारतीय तरुणांमध्ये हृदयविकाराच्या वाढत्या केसेस पाहून आरोग्यमंत्री मांडविया यांनी संसदेत एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, भारतात दरवर्षी ५ लाखांहून अधिक लोक खराब कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रान्स फॅटमुळे मरतात.

या पदार्थांमध्ये सर्वात जास्त ट्रान्स फॅटी ऍसिड असतात

केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले की, ट्रान्स-फॅटी ऍसिडचे जास्त सेवन केल्यास हृदयविकाराचा धोका वाढतो. हे ट्रान्स-फॅट्स सामान्यतः पॅकेज केलेले अन्न, खाण्यास तयार पदार्थ, स्वयंपाकाचे तेल आणि स्प्रेडमध्ये आढळतात.

या सर्व गोष्टी शरीरात खराब कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रान्स फॅट वाढवतात आणि त्यामुळे ट्रान्स फॅटी ऍसिडच्या सेवनामुळे दरवर्षी सुमारे 5,40,000 मृत्यू होतात, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

कोरोनरी हृदयरोगामुळे मृत्यूचा धोका 28% वाढला

इतकेच नाही तर मांडविया यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की जास्त प्रमाणात ट्रान्स फॅट घेतल्याने मृत्यूचा धोका 34% पर्यंत वाढू शकतो. तर, कोरोनरी हृदयरोगामुळे मृत्यूचा धोका 28% पर्यंत वाढू शकतो.

हे सर्व ट्रान्स-फॅट किंवा असे म्हणा की एलडीएल कोलेस्टेरॉल ज्याला बॅड कोलेस्ट्रॉल असेही म्हणतात ते यामुळे असू शकते. त्यामुळे भारतातील ट्रान्स-फॅट्सचा वापर हळूहळू कमी करण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) तयार केलेले धोरण लागू केले आहे. (Health Department)

पुढे जाऊन, FSSAI हे आदेश देईल की खाद्यतेल, चरबी आणि अन्न उत्पादनांमध्ये औद्योगिक ट्रान्स-फॅटी ऍसिडचे प्रमाण 2% पेक्षा जास्त नसावे.

वाढत्या कोलेस्ट्रॉलची लक्षणं काय आहेत

गंभीर गोष्ट हीच आहे की शरीरात कोलेस्टेरॉलचे कोणतेच स्पष्ट लक्षण दिसत नाहीत त्यामुळे कोलेस्टेरॉल वाढले आहे का आणि किती वाढले आहे हे आपण लगेच ओळखू शकत नाही. वास्तवात कोलेस्टेरॉल वाढल्याने रक्त वाहिन्या म्हणजेच रक्ताच्या नसांमध्ये अडथळा निर्माण होती आणी त्यामुळे शरीरातील रक्त प्रवाह हा स्लो होतो.

कोलेस्ट्रेरॉलपासून बचाव कसा करायचा?

जर तुम्हाला निरोगी राहायचे असेल, तर तुमच्या आहारात फ्राय केलेले, प्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी करा. तसेच, जास्त तेलकट पदार्थ खाणे टाळा कारण ते तुमच्या शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण वाढवू शकते.

कोलेस्टेरॉल दूर करण्यासाठी लिंबूवर्गीय फळे खा. त्यामध्ये विद्रव्य फायबरसह व्हिटॅमिन सी देखील असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. हे आपल्याला इतर आजारांपासून वाचविण्यास देखील मदत करते.

हे पदार्थ कमी खा

रेड मीट - रेड मीटमध्ये कोलेस्टेरॉल आणि सेच्युरेटेड फॅटची मात्रा अधिक असते. त्यामुळे ते खाऊ नका

तळलेले पदार्थ – सामोसा, वडापाव, पुरी असे तळलेले पदार्थ कोलेस्ट्रॉल वाढवतात

फास्टफूड – जसं याच्या नावात फास्ट आहे तसंच हे शरीरातील कोलेस्ट्रॉलही वाढवतात

चीज – शरीरातील कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास चीज कारणीभूत ठरतं (Cholesterol)